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18.10.2019
Военное обозрение

Компоновка ракет на китайском J-20 выводит его из списка стелс-истребителей

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В китайском мегаполисе Чанчунь открылся авиасалон, посвящённый 70-летию ВВС Народно-освободительной армии КНР. В ходе церемонии открытия пилотаж демонстрировали китайские лётчики на истребителях J-20, которые в самом Китае относят к самолётам нового поколения.

Источник изображения: sina.com.cn

В ходе показательных выступлений для широкой аудитории было продемонстрировано и используемое J-20 вооружение. В частности, речь идёт о ракетах класса воздух-воздух. Ранее эксперты обращали внимание на их крепление, отмечая, что оно однозначно уменьшает показатели малозаметности. Здесь стоит отметить, что в самом Китае J-20 причисляют именно к стелс-истребителям.

Если ранее расположение ракет на корпусе чуть позади и ниже переднего оперения называлось "экспериментальным", то теперь об "эксперименте" говорить не приходится, так как на авиасалоне пилотаж демонстрировался на истребителях, которые уже поставлены на вооружение 1-й эскадрильи самолётов 5-го поколения. Если отталкиваться от этого, то можно констатировать, что китайские разработчики не стали отказываться от решения, которое экспертами, в том числе в самом Китае, было объявлено сомнительным.

Аэродинамика с такой компоновкой вооружений на фюзеляже может позволять не только обнаруживать самолёт как таковой, но и делать выводы о его габаритах - то есть с полной идентификацией объекта в воздухе.

Кстати, ранее в Индии уже заявляли, что их лётчики при выполнении патрулирования на истребителях Су-30МКИ определяли китайские "невидимки" J-20 в небе. Тогда же в Индии открыто поставили "малозаметность" китайских истребителей нового поколения под сомнение. Получается, что для повышения малозаметности при выполнении боевого задания истребителю J-20 нужно первым делом избавляться от ракет класса-воздух, размещённых на внешнем подвесе. В противном случае J-20 можно вычёркивать из списка стелс-истребителей.

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Страны
Индия
Китай
Продукция
J-20
Су-30
Су-30МК
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