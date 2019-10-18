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18.10.2019
Военно-промышленный курьер

"Рука Москвы" в Киеве установлена по почерку

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Источник изображения: vpk-news.ru

К шпионажу в пользу России украинцев склонил гражданин США

СБУ начала расследовать возможную работу на российские спецслужбы бывшего заместителя министра экономического развития и торговли Украины, направленную на срыв производства крупнокалиберных снарядов.

В определении следственного судьи Шевченковского райсуда Киева говорится, что с 5 июня текущего года Главное следственное управление СБУ ведет расследование по статье 111 (госизмена). С 2017 года по настоящее время, сообщает агентство "Украинские новости", экс-замминистра экономики, некий гражданин США и Украины, представитель американской компании Gray Fox Logistics вместе с директором госпредприятия "Украинский центр "Безпека" в ущерб обороноспособности и экономической безопасности незалежной "совершают действия, направленные на предоставление иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины".

Согласно имеющейся у агентства информации, "в августе 2015 года, гражданин США, выполняя задание спецслужб Российской Федерации на получение сведений о планах поставки оружия и боеприпасов в Вооруженные Силы Украины, прибыл из РФ в Украину с целью установления контактов с сотрудниками Министерства экономического развития и торговли и государственных предприятий, задействованных в реализации Государственного оборонного заказа".

“Узнал о намерениях украинской стороны наладить серийное производство снарядов и вступил в преступный сговор”

Приехав, этот человек, "узнав о намерениях украинской стороны наладить серийное производство снарядов 152-155 мм, вступил с бывшим заместителем министра экономического развития и директором ГП в преступный сговор". СБУ докопалась, пишут "Украинские новости", что фигуранты преступной схемы, заранее не намереваясь поставлять необходимое оборудование, организовали заключение между ГП "Безпека" и заводом "Артем" секретного контракта от 15 декабря 2017 года на выполнение ГОЗ.

Согласно данному контракту, на завод должно был поступить оборудование для обеспечения технического перевооружения и реконструкции действующих производственных мощностей, необходимых для серийного производства корпусов снарядов калибров 152 и 155 мм, сроком исполнения до 30 декабря 2019 года.

В ходе досудебного расследования у СБУ возникла необходимость в проведении исследования указанного контракта экспертным путем для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства. Суд в октябре удовлетворил ходатайство и назначил почерковедческую экспертизу.

Директором ГП "Украинский центр "Безпека" является Владислав Глазунов, а пост заместителя министра экономики, отвечающего за оборонную сферу, с июля 2016 по сентябрь 2019 года занимал Юрий Бровченко. Имя их якобы подельника пока не названо.

Александр Уткин

Газета "Военно-промышленный курьер",

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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