ФСБ занялась технологиями для обнаружения и уничтожения опасных дронов

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что спецслужба развивает технологии по обнаружению и уничтожению потенциально опасных беспилотных летательных аппаратов.

"Мы развиваем техническую составляющую, которая способствовала бы контролю воздушного пространства. Внедряем новейшие технические разработки. Есть способность этих технических средств видеть и нейтрализовывать (беспилотники)", – сказал Бортников, передает РИА "Новости".

Он добавил, что такие средства уже применялись для обеспечения безопасности Олимпиады в Сочи в 2014 году и на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Бортников отметил, что ФСБ намерена поднять вопрос о законодательном регламентировании использования беспилотников в России.

"Нам бы хотелось регламентировать использование этих средств в стране... Мы полагаем, что будем поднимать этот вопрос и на уровне законодательных структур", – подчеркнул глава ФСБ.

По мнению Бортникова, контроль за применением таких аппаратов – сложная задача.

В июне Рособоронэкспорт разработал комплекс борьбы с беспилотниками под названием "Ступор".

Алексей Дегтярев