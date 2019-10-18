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18.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

ФСБ занялась технологиями для обнаружения и уничтожения опасных дронов

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Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Архивное фото
Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что спецслужба развивает технологии по обнаружению и уничтожению потенциально опасных беспилотных летательных аппаратов.

"Мы развиваем техническую составляющую, которая способствовала бы контролю воздушного пространства. Внедряем новейшие технические разработки. Есть способность этих технических средств видеть и нейтрализовывать (беспилотники)", – сказал Бортников, передает РИА "Новости".

Он добавил, что такие средства уже применялись для обеспечения безопасности Олимпиады в Сочи в 2014 году и на чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Бортников отметил, что ФСБ намерена поднять вопрос о законодательном регламентировании использования беспилотников в России.

"Нам бы хотелось регламентировать использование этих средств в стране... Мы полагаем, что будем поднимать этот вопрос и на уровне законодательных структур", – подчеркнул глава ФСБ.

По мнению Бортникова, контроль за применением таких аппаратов – сложная задача.

В июне Рособоронэкспорт разработал комплекс борьбы с беспилотниками под названием "Ступор".


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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