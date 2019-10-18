"СССР пришлось уменьшиться": что Трамп пророчит России

Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

Президент США Дональд Трамп сравнил участие России в вооруженном конфликте в Сирии с советской военной кампанией в Афганистане. Такое мнение за последние четыре года высказывали различные политики, в том числе и предшественник Трампа Барак Обама. Россия в ответ утверждала, что оснований для такой теории нет.

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Сирия смогут сами справиться с боевиками, поскольку ненавидят террористическую организацию "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) больше, чем Соединенные Штаты. При этом РФ своим участием в сирийском конфликте рискует повторить судьбу советской армии в афганской военной кампании, отмечает американский глава. Такое мнение довольно популярно среди иностранных политиков и звучит уже на протяжении последних четырех лет, но в России уверены: оснований для такой теории нет.

"У них [у России] там [в Сирии] много песка, с которым они могут играть", - цитирует слова Трампа на встрече с президентом Италии Серджо Матареллой Bloomberg.

Он отметил, что желание России участвовать в происходящем в Сирии - это исключительно ее решение. "У них проблемы с Турцией, у них проблемы с границей. Это не наша граница, мы не должны терять там жизни", - сказал президент. К тому же он назвал ситуацию на турецко-сирийской границе "стратегически великолепной" для США.

В то же время американский лидер не исключил, что российское присутствие в арабской республике может дорого обойтись Москве.

В этом контексте он провел параллель с советской военной кампанией в конфликте в Афганистане в 1980-х годах. "Когда-то она называлась СССР, теперь называется Россией, и на то есть причина - им пришлось уменьшиться, потому что они потеряли так много денег в Афганистане", - обратил внимание Трамп.

Войска СССР с 1979 по 1989 год участвовали в вооруженном конфликте в Афганистане совместно с властями страны. Они боролись против отрядов вооруженной оппозиции, которую поддерживали в том числе США. Всего в войне армия Советского Союза потеряла более 14 тыс. человек, КГБ - 576 человек, МВД - 28 человек погибшими и пропавшими без вести. Ранения, контузии и травмы были у более 53 тыс. человек. Советский Союз распался через два года после окончания кампании.

Российская операция в Сирии против запрещенной в РФ и ряде других стран группировки "Исламское государство" стала первой с тех пор крупной кампанией Москвы на территории иностранного государства. Россия проводит ее с 2015 года. Российские военные и сотрудники военной полиции оказывают гуманитарное содействие, проводят разминирование территорий и содействуют примирению сторон в гражданском конфликте. Сегодня российские военнослужащие патрулируют районы на севере Сирии, предотвращая таким образом столкновения между частями турецкой армии и курдскими формированиями.

В свое время о "втором Афганистане" Россию предупреждал и предшественник Трампа Барак Обама. "Это будет очень дорого. Если посмотреть на состояние российской экономики, это, очевидно, не лучшая идея для России. Россия рискует увязнуть в Сирии, как в Афганистане", - говорил прежний американский лидер.

В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит оснований для таких заявлений.

"Увязнуть - не увязнуть... Стоит конкретная задача, ведется конкретная работа, и есть уже конкретные результаты. Линия [России] последовательная, понятная и прозрачная", - сказал он.

Заявления, аналогичные утверждению Трампа и Обамы, делали и другие иностранные политики. В феврале 2016 года бывший тогда турецким премьером Ахмет Давутоглу в ходе своего выступления на заседании парламентской фракции возглавляемой им Партии справедливости и развития, предупредил Россию о возможных последствиях операции в Сирии. В этом контексте он и напомнил историю СССР, который погряз в войне в Афганистане.

"Никто не должен забывать, как войска Советского Союза, которые были могучими и очень сильными во время "холодной войны", вошли в Афганистан и оставили его в рабском положении. Те, кто вошел в Сирию сегодня, оставит ее в таком же состоянии", - выразил мнение Давутоглу.

На такой исход в сентябре 2015 года рассчитывали сирийские повстанцы. Как сообщал Reuters со ссылкой на опрошенных "бойцов повстанческих формирований", они надеялись, что информация о вмешательстве России поможет им получить больше военной помощи от государств Персидского залива, в том числе от Саудовской Аравии.

Собеседники агентства отмечали, что использовали в качестве образца для себя неудачную советскую кампанию в Афганистане.

"По нашим подсчетам, война продлится на несколько лет дольше, чем могла бы без вмешательства русских", - сказал Reuters Абу-Юсуф Аль-Мухаджир, который воевал против сил сирийского лидера Башара Асада в районе Латакии.

Другой повстанец предполагал, что Сирия станет для России "новым Афганистаном". "Cюда будут посылать войска, а возвращаться они будут в гробах", - утверждал он.

При этом в мае 2016 года бывший тогда замсекретаря Совета безопасности РФ Евгений Лукьянов в кулуарах Седьмой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил, что

Сирия никогда не станет для России "вторым Афганистаном".

"Некоторые предрекали, что это (российская военная операция в Сирии) будет второй Афганистан или еще что-то. Этого никогда не будет. Это точно ограниченные военные планы", - цитировало Лукьянова РИА "Новости".

Лидия Мисник