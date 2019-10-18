В США готовят суперпушку с дальностью стрельбы в 1800 км

США собираются создать "1000-мильную пушку". О смелом проекте пишет журнал Popular Mechanics.

Источник изображения: Christopher Brecht/U.S. Army

Армия США реализует новые смелые предложения. Очередной необычный проект предусматривает разработку суперпушки с дальностью стрельбы не менее 1000 миль. Такое орудие вместе с гиперзвуковыми системами будет отвечать за поражение удаленных целей, недоступных для другого вооружения армии.

О новом проекте сообщает издание Defense News. Данные о нем были получены от полковника Джона Рафферти, руководителя армейской программы по повышению дальности стрельбы. Офицер рассказал, что пушка нового типа сможет бить на 1000 морских миль (более 1800 км). Однако в проекте придется использовать настолько смелые и передовые технологии, что стоимость изделия может оказаться неприемлемо высокой.

Первые испытания новой системы состоятся в ближайшее время на площадке Naval Support Facility Dahlgren. Ранее на этом полигоне испытывалась рельсовая пушка для ВМС.

Как именно планируется обеспечить дальность в 1000 миль – неизвестно. Самая совершенная из серийных артиллерийских систем США, самоходка M109A6 Paladin, отправляет снаряд только на 25 миль. Самая дальнобойная пушка Второй мировой войны – немецкая 80-мм Dora – показывала дальность 28 миль. В конце восьмидесятых Джеральд Булл по заказу Ирака создавал суперпушку System 350 с расчетной дальностью 265 миль, но этот проект не был завершен.

Нынешний проект 1000-мильной пушки впервые получил известность в прошлом году, когда в открытый доступ попал доклад о перспективах артиллерийских систем. В этом документе указывалось, что орудие должно использовать активно-реактивный снаряд. Он должен получать ускорение от пороховых газов, а затем включать собственный ракетный двигатель.

Полковник Рафферти указывает, что новый проект построен на известных решениях, но использует их в иных масштабах. Так, активно-реактивный снаряд большого калибра может получить крупный заряд твердого топлива, достаточный для значительного повышения дальности полета.

Источник изображения: Christopher Brecht/U.S. Army

Ствол создаваемой пушки, по версии Popular Mechanics

Само орудие должно представлять собой традиционную ствольную систему. Переработка существующей рельсовой пушки под новые требования маловероятна. Вряд ли рельсотрон сможет обеспечить требуемую дальность, а кроме того, ему необходимо огромное количество электроэнергии. В этом отношении гораздо выгоднее сжигать картузы с порохом.

Армия указывает, что снаряд для 1000-мильной пушки будет стоить 400-500 тыс. долл. Это тоже указывает на применение традиционной архитектуры орудия. Рельсовая пушка не нуждается в сложных и дорогих боеприпасах – в отличие от дальнобойной ствольной системы.

Новое оружие должно стать ответом на последние изменения военно-политической обстановки. Особое внимание теперь нужно уделять возможным конфликтам между развитыми державами. 1000-мильная пушка даст армии США особые возможности. В частности, появится возможность атаковать удаленные цели без привлечения ВВС.

Пока проект находится на ранних стадиях. Испытания компонентов начнутся в ближайшее время, а вся опытная система пройдет проверку в 2023 г. После проведения тестов армия решит, нужна ли ей новая пушка с особыми возможностями и рекордной ценой.