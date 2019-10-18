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18.10.2019
Военное обозрение

Учения "Гром-2019" закончились пусками крылатых и баллистических ракет

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Российские военные в ходе проведения стратегических учений ядерных сил "Гром-2019", осуществили множественные боевые пуски крылатых и баллистических ракет морского, воздушного и наземного базирования. Учения проходили под руководством верховного главнокомандующего президента России Владимира Путина, управление осуществлялось из Национального центра управления обороной.

Источник изображения: topwar.ru

Как говорится в распространенном сообщении Министерства обороны, в ходе учений "Гром-2019" все задачи были выполнены, ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

Морская составляющая учений прошла в акваториях Баренцева, Охотского и Каспийского морей. Находящиеся в Баренцевом и Охотском морях атомные субмарины Северного и Тихоокеанского флотов произвели пуски баллистических ракет, предположительно - "Синева", по целям, расположенным на полигонах "Кура" на Камчатке и "Чижа" в Архангельской области. Одновременно с этим, находящиеся в акватории Баренцева и Каспийского морей надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии, произвели пуск высокоточных крылатых ракет "Калибр" по целям, расположенным на берегу.

Наземная составляющая учений прошла на космодроме "Плесецк" и полигонах Южного и Восточного военных округов. С космодрома пуск межконтинентальной баллистической ракеты произвел расчет подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс". Запущенная МБР через заданное время поразила цель на полигоне "Кура" на Камчатке. Расчеты ОТРК "Искандер" выполнили практические пуски крылатых ракет на полигонах Южного и Восточного военных округов.

Воздушная составляющая учений была представлена стратегическими ракетоносцами-бомбардировщиками Ту-95МС, которые запустили крылатые ракеты по наземным целям на полигонах "Пембой" в республике Коми и "Кура" на Камчатке.

Напомним, что стратегические учения ядерных сил России стартовали 15 октября. К ним привлекли около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, до 105 летательных аппаратов, из них 5 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, до 15 надводных кораблей и 5 подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники.

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