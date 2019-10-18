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18.10.2019
Военное обозрение

Азовская верфь готова построить "москитную флотилию" для ВМС Украины

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В условиях выделения в незалежной солидных сумм на постройку "москитной флотилии", якобы способной сдержать Черноморский флот России, находятся желающие перетянуть на себя это одеяло доходов. Тем более, как показывают разбирательства вокруг "Укроборонпрома", данный "патриотический позыв" может принести внушительные теневые прибыли как закупщикам, так и поставщикам.

Источник изображения: topwar.ru

"Кентавр"

О своем желании участвовать в "возрождении морской мощи страны" выступил глава "Азовского судоремонтного завода" (Мариуполь) Дмитрий Ляшовий, заявивший о возможности подотчетной ему верфи возводить корабли для ВМС ВС Украины и Морской охраны. С его слов, предприятие обладает всеми компетенциями для постройки малых бронированных артиллерийских катеров 58155 шифр "МБАК" и десантно-штурмовых катеров проекта 58503 типа "Кентавр-ЛК".

Никаких проблем! Особенно, если такие, что сейчас делает "Кузница на Рыбальском". К тому же откуда берется бронированная сталь для таких катеров? Наша близость к производителям металла способна удешевить выпуск таких катеров

– считает указанный менеджер.

Как он указывает, недавно Азовская верфь Мариуполя выполнила контракт на строительство надстройки танкера для хорватского заказчика. Ее мощности постоянно используются для ремонта судов гражданского назначения, кораблей Морской охраны ГПСУ, ведется изготовление различных сварных конструкций.

Источник изображения: topwar.ru

Под "москитной флотилией" обычно понимаются группы катеров и вспомогательных судов малого водоизмещения, которые способны атаковать крупные корабли.

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Страны
Россия
Украина
Хорватия
Продукция
Москит
Компании
Укроборонпром
Проекты
58150 Гюрза
ЧФ
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