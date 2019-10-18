На санкции США Иран ответил новым истребителем собственного производства

Разработанный Ираном истребитель "Ясин" доказал неэффективность санкций США в отношении Исламской Республики.

Об этом во время презентации боевой машины иранского производства заявил министр обороны ИРИ бригадный генерал Амир Хатами, передаёт новостное агентство Mehr.

Учебно-боевой истребитель Yasin был официально представлен на базе ВВС Ирана "Ноже" в провинции Хамадан.

"Этот продвинутый истребитель был изготовлен отечественными специалистами, и он ясно показывает глобальному высокомерию, что санкции не повлияли на Исламскую Республику Иран", - отметил глава военного ведомства.

По его словам, производство истребителя обеспечило "надлежащие условия для реализации целей экономики сопротивления с упором на рост внутреннего производства", как об этом говорил верховный руководитель ИРИ аятолла Сейид Али Хаменеи.

Иран - одна из немногих стран в мире, которая, находясь под санкциями США, сумела спроектировать и изготовить учебно-тренировочные самолёты, опираясь на свою техническую базу и талантливую молодёжь, в сотрудничестве с компаниями частного сектора, подчеркнул генерал Хатами.