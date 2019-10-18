На безрыбье и рак рыба – ВМС Украины ждут прибавления

В Одессе 20-21 октября ожидают прибытие из США патрульных катеров для ВМС Украины - Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск" (типа Island), которые доставит на своем борту американский сухогруз Ocean Freedom, вышедший из города Балтимор (штат Мэриленд).

США передали "Славянск" и "Старобельск" Украине в качестве военной помощи. Их транспортирует специально приспособленный для таких операций сухогруз Ocean Freedom, вышедший под американским флагом из Балтимора. Патрульные катера закреплены на верхней палубе судна. Такой способ доставки считается экономически целесообразным и практикуется не впервые.

EADaily напоминает, США предлагали эти катера Украине осенью 2014 года, но прежнее руководство страны отказалось от подарка. Позже это решение все же было пересмотрено. Американцы передали "Славянск" и "Старобельск" украинской стороне в сентябре прошлого года. Украинские экипажи прошли обучение в Балтиморе. После разгрузки в Одессе катера подвергнутся модернизации, после чего их включат в состав ВМС страны.