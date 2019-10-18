Экс-сотрудникам ФСБ смогут ограничивать выезд на пять лет

Бывшим сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) смогут запрещать выезд за рубеж на срок до пяти лет. Законопроект, который направлен на обеспечение безопасности россиян, прошел первое чтение в Госдуме.

Необходимость принятия такого закона связана со случаями задержания за рубежом и привлечения к уголовной ответственности российских граждан исключительно за факт прохождения ими в прошлом службы в органах безопасности.

"Поэтому мы обязаны принимать меры, чтобы их защитить", - заявил один из авторов инициативы, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Наиболее активную работу в этом направлении ведут грузинские и украинские спецслужбы, пояснил он.

По словам парламентария, выезд за рубеж может быть ограничен, "когда существует опасность недружелюбных действий в отношении бывшего сотрудника органов безопасности со стороны государственных органов зарубежных стран". Кроме того, если есть риск провокаций и актов насилия со стороны преступных групп.

- Особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений, - уточнил глава комитета.

Не все сотрудники ФСБ, которые будут выходить на пенсию, в отставку, попадут в "запретный" список, пояснил он, отвечая на вопросы депутатов. Эта мера будет применяться при наличии информации об угрозе в отношении конкретного человека или группы граждан. Правила применения указанной нормы разработает сама ФСБ.

Глава комитета не исключил, что в перспективе будет рассмотрен вопрос об ограничениях для экс-сотрудников других правоохранительных органов.

Татьяна Замахина