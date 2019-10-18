Россия испытала ядерную триаду под руководством Путина

В рамках стратегических учений "Гром-2019" прошли пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом в четверг, 17 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Как отмечается, учения прошли под руководством российского президента Владимира Путина.

"Проведена тренировка с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющей сил стратегического сдерживания. Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме", — заявили в Минобороны, отметив, что все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

Так, в ходе учений был произведен пуск баллистических ракет со стратегических подлодок Северного и Тихоокеанского флотов из акватории Баренцева и Охотского морей. Они успешно поразили цели на полигонах "Кура" на Камчатке и "Чижа" в Архангельской области. В то же время надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии выпустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу.

Также с территории космодрома Плесецк была запущена межконтинентальная баллистическая ракета из ракетного комплекса "Ярс" — она поразила цель на полигоне "Кура". Кроме того, были произведены пуски крылатых ракет из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Еще одной частью учений стал запуск крылатых ракет стратегическими ракетоносцами-бомбардировщиками Ту-95МС на полигонах "Пембой" в Коми и "Кура" на Камчатке.

Ранее сообщалось, что в рамках стратегических командно-штабных учений "Гром-2019" планируется осуществить 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе "Ярса" и "Синевы". Отмечалось, что к учениям привлекут около 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок ракетных войск стратегического назначения, около 105 летательных аппаратов, до 15 надводных кораблей и пять подводных лодок, а также 310 единиц боевой и специальной техники. Таким образом, в рамках учений должны были протестировать все компоненты ядерной триады России.