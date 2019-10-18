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18.10.2019
WarSpot

Южная Корея построит авианосец

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Источник изображения: warspot.ru

В клубе стран с авианосным флотом ожидается пополнение. Вчера, 16 октября, пресс-служба Hyundai Heavy Industries объявила о том, что ВМС Республики Корея заказали компании разработку нового десантного корабля большой вместимости с возможностью размещения истребителей вертикального взлёта и посадки.

Перспективный проект получил название LPX-II и фактически означает постройку лёгкого авианосца. По неофициальной информации, новый корабль будет проектироваться на базе существующих вертолётоносцев проекта LPX-I (тип Dokdo), а его водоизмещение составит порядка 30 000 т.

Южнокорейский вертолётоносец типа Dokdo

Источник изображения: defensenews.com

Проект, стоимость разработки которого оценена в $22 млн, должен быть готов к середине следующего года. При этом постройка авианосца может завершиться уже в конце 2020-х годов. В качестве авиакрыла единственным подходящим вариантом сегодня являются истребители F-35B.

Известно, что Южная Корея также рассматривает возможность базирования истребителей F-35B на корабле 6112 Marado. Это второй и финальный вертолётоносец типа Dokdo, который уже в следующем году должен поступить на вооружение южнокорейских ВМС.

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Страны
Южная Корея
Продукция
F-35B
Компании
HHI
Hyundai
Проекты
Авианосец
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