О кризисе натовской солидарности на примере брошенного в Сирии спецназа Франции

Ситуация с оставленным без снабжения французским спецназом на севере Сирии заставляет французских (и не только) экспертов задаваться вопросами о реальности партнёрства в Североатлантическом альянсе.

Источник изображения: Минобороны Франции

Напомним, что Елисейский дворец несколько дней назад официально признал, что на севере САР действует спецназ вооружённых сил Франции. При этом, как выяснили французские журналисты, вывод Вашингтоном своих войск из этих районов застал французских спецназовцев фактически врасплох. Ситуация свелась к тому, что к местам дислокации французов стала подходить сирийская армия после договорённостей курдов с официальным Дамаском. Вдобавок французский корпус спецназа оказался лишён снабжения в связи с тем, что ранее это снабжение осуществлялось через американцев (как главную составляющую так называемой коалиции), а американцы попросту ушли.

Ситуация для Парижа: во-первых, США оставили территории, не предупредив союзников, во-вторых, снабжение контингента отсутствует, в-третьих, Францией поддержаны антитурецкие санкции (в первую очередь оружейное эмбарго), а турецкая армия продвигается с севера, в-четвёртых, с юга подходит армия Асада, в отношении которого все последние годы Париж неизменно повторял "должен уйти!"

Таким образом, проявила себя явная дисфункция натовской солидарности. И Франция, и США, и Турция состоят в Североатлантическом альянсе, но, как выяснилось, альянс в кризисных ситуациях как единое целое не работает. Потому сегодня властям Франции приходится идти на эвакуацию своих спецназовцев, обсуждая безопасность операции вовсе не со своими "основными" союзниками.

На этом фоне несколько снижается статусность объявленных на 2020 год крупнейших со времён окончания Холодной войны натовских сухопутных учений на востоке Европы. Учения анонсированы как поддержка стран восточного флага НАТО. Но что поддержка вне кризиса, то может оказываться отсутствием таковой в по-настоящему сложных ситуациях, напрямую связанных с необходимостью согласовывать свои действия. Последнее доказал тот самый эпизод с брошенным без логистической поддержки французским спецназом на севере Сирии. Выяснилось, что у разных членов НАТО интересы могут оказаться диаметрально противоположными на отдельно взятой территории.