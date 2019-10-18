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18.10.2019
ТАСС

Сухопутные и береговые войска Севфлота начали масштабные учения в Заполярье

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2С1 "Гвоздика"
2С1 "Гвоздика".
Источник изображения: rg.ru

В учениях принимают участие более 3 тыс. военнослужащих

МУРМАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Военнослужащие соединений сухопутных и береговых войск Северного флота приступили к масштабным учениям в Мурманской области. Как сообщает пресс-служба флота в распространенном пресс-релизе, в учениях участвуют свыше 3 тыс. человек и военная техника.

"Бойцы мотострелковых подразделений и морской пехоты на военных полигонах и учебных центрах в Печенгском районе Мурманской области сдают комплекс боевых упражнений, который включает в себя стрельбы из всех видов штатного стрелкового оружия, отработку действий при радиационно-химической защите, вождение колесной и гусеничной техники, а также тактическую подготовку", - сообщает пресс-служба.

Военнослужащие проводят стрельбы из пистолета Макарова, автомата и пулемета Калашникова АК-74, ПКМ, крупнокалиберного пулемета "Корд". Экипажи боевых машин выполняют контрольные стрельбы из пулеметов и артиллерии танков Т-80БВМ, бронетранспортеров БТР-80 и 82А, а также МТЛБ.

Особое внимание уделяется проверке знаний и умений механиков-водителей всех категорий. Они демонстрируют свое мастерство на специальных полигонах. Контрольные занятия проходят с водителями колесной и гусеничной техники: грузовых автомобилей, бронетранспортеров МТЛБВ, БТР-80 и 82А, танков Т-80БВМ, самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" и 2С3 "Акация".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
2С3 Акация
АК-74 "Калашников"
БТР-80
Гвоздика
Корд
МТ-ЛБ
ПКМ
Т-80
Проекты
Военные учения
СФ
ЯО
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