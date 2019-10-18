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18.10.2019
ТАСС

Корабли Тихоокеанского флота прибыли в Таиланд

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БПК "Адмирал Пантелеев"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".
Источник изображения: rg.ru

Отряд боевых кораблей прибыл в королевство с деловым заходом для развития дружеских отношений между ВМФ двух стран

САТТАХИП, 17 октября. /ТАСС/. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота, в состав которого входят ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", прибыл в четверг в главную военно-морскую базу Таиланда Саттахип в провинции Чонбури, передает корреспондент ТАСС.

Ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" пришвартовались в порту Чук Самет в 13:30 и 14:00 по местному времени (09:30 и 10:00 мск). Спустя час прибыл корабль технического обслуживания - средний морской танкер "Печенга".

Отряд боевых кораблей под флагом командира соединения надводных кораблей Тихоокеанского флота капитана 1-го ранга Александра Шварца прибыл в королевство с деловым заходом для развития дружеских отношений между ВМФ России и Таиланда. 18 октября крейсер "Варяг", эсминец "Адмирал Пантилеев" и танкер "Печенга" будут доступны для посещения всеми желающими с 12:00 до 14:00 (с 08:00 до 10:00 мск). 20 октября все три корабля покинут порт Чук Самет.

1 октября отряд кораблей Тихоокеанского флота покинул Владивосток и приступил к решению задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который продлится более трех месяцев. За это время корабли проводят в море учения и тренировки, принимают участие в ряде мероприятий, предусмотренных планами международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ. 10 октября в Восточно-Китайском море состоялась тренировка группы антитеррора, во время которой военнослужащие отработали оборону кораблей при угрозе малоразмерной цели и тренировались досматривать подозрительное судно.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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