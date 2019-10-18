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18.10.2019
ТАСС

Практические пуски баллистических и крылатых ракет состоялись в ходе учений "Гром"

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Источник изображения: © Владимир Иващенко/Пресс-служба Северного флота/ТАСС, архив

Все ракеты достигли целей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Практические пуски баллистических ракет произведены подлодками Северного и Тихоокеанского флотов в ходе учений "Гром-2019". Об этом говорится в сообщении Минобороны, распространенном в четверг.

"Из акватории Баренцева и Охотского морей ракетные подводные лодки стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов осуществили пуски баллистических ракет по полигонам Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что "надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии произвели пуски высокоточных крылатых ракет "Калибр" из акватории Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу".

Запущенные баллистические и крылатые ракеты достигли целей и подтвердили заданные характеристики, добавили в Минобороны.

"Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, к выполнению задач привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые выполнили практические пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах Пембой в Коми и Кура на Камчатке.

Управление пусками крылатых и баллистических ракет велось из Национального центра управления обороной РФ. "В ходе мероприятий осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления и навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками (силами)", - отметили в военном ведомстве.

Тренировка с силами стратегического сдерживания проходила в рамках учений "Гром" под руководством верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина.

Учения стартовали 15 октября. К ним привлечены около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, 105 летательных аппаратов различного назначения, в том числе пять стратегических ракетоносцев, 15 надводных кораблей и пять атомных подводных ракетоносцев, а также 310 единиц боевой и специальной техники.

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