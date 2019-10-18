Украина провела учения с американским эсминцем в Черном море

Ракетный катер "Прилуки" ВМС Украины вместе с американским ракетным эсминцем "Портер" и румынским корветом "Контр-адмирал Хорию Мачеллариу" провели тренировку типа PASSEX в акватории Черного моря.

Корабли отработали задачи по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического альянса, передает УНИАН со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.

Основное внимание было уделено совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей при выполнении задач в составе интернациональной группы.

Напомним, эсминец "Портер" военно-морских сил США пришвартовался в порту Одессы 13 октября. Американская сторона заявляла, что таким образом хочет продемонстрировать приверженность свободе судоходства и союзникам по НАТО.

Сообщалось, что Черноморский флот взял на контроль эсминец США.

Наталья Ануфриева