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18.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

Украина провела учения с американским эсминцем в Черном море

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Ракетный катер "Прилуки" военно-морских сил Украины
Ракетный катер "Прилуки" военно-морских сил Украины.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Батанов

Ракетный катер "Прилуки" ВМС Украины вместе с американским ракетным эсминцем "Портер" и румынским корветом "Контр-адмирал Хорию Мачеллариу" провели тренировку типа PASSEX в акватории Черного моря.

Корабли отработали задачи по повышению совместимости в соответствии со стандартами Североатлантического альянса, передает УНИАН со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.

Основное внимание было уделено совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей при выполнении задач в составе интернациональной группы.

Напомним, эсминец "Портер" военно-морских сил США пришвартовался в порту Одессы 13 октября. Американская сторона заявляла, что таким образом хочет продемонстрировать приверженность свободе судоходства и союзникам по НАТО.

Сообщалось, что Черноморский флот взял на контроль эсминец США.



Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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