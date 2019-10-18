"Непоколебимая решимость" США в Сирии закончилась уничтожением склада боеприпасов

Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии. Об этом в своем Twitter сообщил официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость" Майлс Кэггинс.

По его утверждению, после того, как все военнослужащие коалиции и боевая техника покинули район близ города Кобани, два истребителя F-15E осуществили ранее запланированный налет на цементный завод компании Lafarge, где хранились боеприпасы. Объект стал "менее ценным с военной точки зрения", цитирует Кэггинса Лента.ру.

США отказались поддержать курдов в противостоянии с Турцией и вывели свои войска из региона. Бойцы курдских "Демократических сил Сирии" (ДСС), пользовавшиеся американской поддержкой, назвали это "ударом ножом в спину".