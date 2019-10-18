Войти
18.10.2019
Военно-промышленный курьер

"Непоколебимая решимость" США в Сирии закончилась уничтожением склада боеприпасов

168
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Силы возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по собственному складу оружия в Сирии. Об этом в своем Twitter сообщил официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость" Майлс Кэггинс.

По его утверждению, после того, как все военнослужащие коалиции и боевая техника покинули район близ города Кобани, два истребителя F-15E осуществили ранее запланированный налет на цементный завод компании Lafarge, где хранились боеприпасы. Объект стал "менее ценным с военной точки зрения", цитирует Кэггинса Лента.ру.

США отказались поддержать курдов в противостоянии с Турцией и вывели свои войска из региона. Бойцы курдских "Демократических сил Сирии" (ДСС), пользовавшиеся американской поддержкой, назвали это "ударом ножом в спину".

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Турция
Продукция
F-15
Похожие новости
20.02.2019
Оружейный "барон" Персидского залива: как сотрудничают в военной сфере США и ОАЭ
13.02.2019
Полцарства за престиж
10.09.2018
ВВС США нанесли удары фосфорными боеприпасами по Дейр-эз-Зору
16.03.2018
Уйти или остаться: военных США выживают из Турции
20.02.2018
"Охота" на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир
06.06.2013
Нетерпение львов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.10 03:57
  • 12
Сухопутные войска РФ оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
  • 18.10 01:40
  • 5
Стальные владыки морей: самые могущественные корабли ХХ века
  • 18.10 01:08
  • 1
Су-30 разбился в Венесуэле
  • 18.10 01:03
  • 1
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
  • 18.10 00:59
  • 6
Пик поставок вооружений в рамках гособоронзаказа пройден, заявил Путин
  • 18.10 00:10
  • 1
Путин ждет от предприятий ОПК выпуска качественной гражданской продукции
  • 17.10 21:55
  • 20
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 17.10 18:28
  • 9
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 17.10 17:33
  • 2
"Горящие как спички" высадились в Риге
  • 17.10 17:18
  • 8
Импортные компрессоры "Газпрома" отключили через спутник
  • 17.10 16:33
  • 1
В ВВС Индии поставили сроки в рамках программы истребителя 5 поколения
  • 17.10 15:43
  • 6
Российская армия учится беречь свою военную технику
  • 17.10 15:24
  • 5
Япония успешно испытала сверхманевренный спутник
  • 17.10 15:24
  • 2
Назад в будущее: новый боевой робот США напоминает танки 1930-х годов
  • 17.10 15:18
  • 1
Связисты ЦВО к профессиональному юбилею получили подарок