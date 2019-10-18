Âîéòè
18.10.2019
Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà

Ïåðâûå ïîòåðè: óíè÷òîæåíèå òóðåöêîé áðîíåòåõíèêè ñíÿëè íà âèäåî â Ñèðèè

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Ïîäðàçäåëåíèÿ ñóõîïóòíûõ âîéñê Òóðöèè íåñóò ïîòåðè â áðîíåòåõíèêå. Â Ñåòè ïîÿâèëîñü âèäåî ïðèìåíåíèÿ êóðäñêèìè áîåâèêàìè ïðîòèâîòàíêîâîãî êîìïëåêñà "Êîíêóðñ".

Àòàêà ïðîâîäèëàñü ïðîòèâ ïîäðàçäåëåíèÿ, âîîðóæåííîãî îñíîâíûìè áîåâûìè òàíêàìè Leopard-2À4 è áîåâûìè ìàøèíàìè ïåõîòû ACV-15. Ðàêåòà ïîðàçèëà îäíó èç öåëåé. Ïðîèçîøåë äîñòàòî÷íî ìîùíûé âçðûâ, ïîäíÿâøèé íà âîçäóõ íàõîäèâøååñÿ íà áðîíå èìóùåñòâî.

Ñëåäîì íà÷àëñÿ ñèëüíûé ïîæàð. Ïëàìÿ, ïî âñåé âèäèìîñòè, ïåðåêèíóëîñü è íà ñòîÿùóþ ðÿäîì ìàøèíó.

Ïîñêîëüêó öåëü íàõîäèëàñü çà êóñòàðíèêîì è íà çíà÷èòåëüíîì ðàññòîÿíèè îò îïåðàòîðà, òî÷íî îïðåäåëèòü åå òèï íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì.

Â ìèíóâøóþ ñðåäó ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî êóðäû îòáèëè ó ñâîèõ ïðîòèâíèêîâ èñïðàâíûé ìèíîçàùèùåííûé áðîíåàâòîìîáèëü Kipri.

Òàêæå â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ïîÿâèëîñü âèäåî èíöèäåíòà, ïðîèçîøåäøåãî â ðÿäàõ ïðîòóðåöêèõ ñèë, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â îïåðàöèè íà òåððèòîðèè Ñèðèè. Äâèãàâøàÿñÿ ñ áîëüøîé ñêîðîñòüþ ÁÌÏ ðåçêî çàòîðìîçèëà, è íàõîäèâøèéñÿ íà áðîíå áîåö êóáàðåì ñêàòèëñÿ âíèç, óïàâ íà ïðîåçæóþ ÷àñòü.

Ïî âñåé âèäèìîñòè, â äàííîì ñëó÷àå óäàëîñü èçáåæàòü ñåðüåçíûõ óâå÷èé. Îäíàêî ïî îïûòó ðàçëè÷íûõ âîéí è âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ èçâåñòíî, ÷òî ÷àñòî âîâëå÷åííûå â íèõ âîéñêà íåñóò ïîòåðè íå òîëüêî îò îãíÿ ïðîòèâíèêà, íî è èç-çà íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, âûçâàííûõ íåñîáëþäåíèåì ýëåìåíòàðíûõ ìåð áåçîïàñíîñòè.



Àëåêñåé Áðóñèëîâ

Ïðàâà íà äàííûé ìàòåðèàë ïðèíàäëåæàò Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà
Ìàòåðèàë ðàçìåù¸í ïðàâîîáëàäàòåëåì â îòêðûòîì äîñòóïå
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  • 18.10 00:10
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Ïóòèí æäåò îò ïðåäïðèÿòèé ÎÏÊ âûïóñêà êà÷åñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ïðîäóêöèè
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  • 17.10 18:28
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Þæíàÿ Êîðåÿ ïîêàçàëà ïåðñïåêòèâíûé ñòåëñ-òàíê íîâîãî ïîêîëåíèÿ NGMBT
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"Ãîðÿùèå êàê ñïè÷êè" âûñàäèëèñü â Ðèãå
  • 17.10 17:18
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Èìïîðòíûå êîìïðåññîðû "Ãàçïðîìà" îòêëþ÷èëè ÷åðåç ñïóòíèê
  • 17.10 16:33
  • 1
Â ÂÂÑ Èíäèè ïîñòàâèëè ñðîêè â ðàìêàõ ïðîãðàììû èñòðåáèòåëÿ 5 ïîêîëåíèÿ
  • 17.10 15:43
  • 6
Ðîññèéñêàÿ àðìèÿ ó÷èòñÿ áåðå÷ü ñâîþ âîåííóþ òåõíèêó
  • 17.10 15:24
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ßïîíèÿ óñïåøíî èñïûòàëà ñâåðõìàíåâðåííûé ñïóòíèê
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Íàçàä â áóäóùåå: íîâûé áîåâîé ðîáîò ÑØÀ íàïîìèíàåò òàíêè 1930-õ ãîäîâ
  • 17.10 15:18
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Ñâÿçèñòû ÖÂÎ ê ïðîôåññèîíàëüíîìó þáèëåþ ïîëó÷èëè ïîäàðîê