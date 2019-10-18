Ïåðâûå ïîòåðè: óíè÷òîæåíèå òóðåöêîé áðîíåòåõíèêè ñíÿëè íà âèäåî â Ñèðèè
Ïîäðàçäåëåíèÿ ñóõîïóòíûõ âîéñê Òóðöèè íåñóò ïîòåðè â áðîíåòåõíèêå. Â Ñåòè ïîÿâèëîñü âèäåî ïðèìåíåíèÿ êóðäñêèìè áîåâèêàìè ïðîòèâîòàíêîâîãî êîìïëåêñà "Êîíêóðñ".
Àòàêà ïðîâîäèëàñü ïðîòèâ ïîäðàçäåëåíèÿ, âîîðóæåííîãî îñíîâíûìè áîåâûìè òàíêàìè Leopard-2À4 è áîåâûìè ìàøèíàìè ïåõîòû ACV-15. Ðàêåòà ïîðàçèëà îäíó èç öåëåé. Ïðîèçîøåë äîñòàòî÷íî ìîùíûé âçðûâ, ïîäíÿâøèé íà âîçäóõ íàõîäèâøååñÿ íà áðîíå èìóùåñòâî.
Ñëåäîì íà÷àëñÿ ñèëüíûé ïîæàð. Ïëàìÿ, ïî âñåé âèäèìîñòè, ïåðåêèíóëîñü è íà ñòîÿùóþ ðÿäîì ìàøèíó.
Ïîñêîëüêó öåëü íàõîäèëàñü çà êóñòàðíèêîì è íà çíà÷èòåëüíîì ðàññòîÿíèè îò îïåðàòîðà, òî÷íî îïðåäåëèòü åå òèï íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì.
Â ìèíóâøóþ ñðåäó ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî êóðäû îòáèëè ó ñâîèõ ïðîòèâíèêîâ èñïðàâíûé ìèíîçàùèùåííûé áðîíåàâòîìîáèëü Kipri.
Les houthis l'auraient cramÃ© ; les kurdes ont chargÃ© le Kipri sur un plateau
...pas de briquet, pas de fumeurs dans le groupe ? ðŸ¤”ðŸ™ƒ
Via @vvanwilgenburgpic.twitter.com/lK5dKgHhym— Harry Boone (@towersight) October 16, 2019
Òàêæå â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ïîÿâèëîñü âèäåî èíöèäåíòà, ïðîèçîøåäøåãî â ðÿäàõ ïðîòóðåöêèõ ñèë, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â îïåðàöèè íà òåððèòîðèè Ñèðèè. Äâèãàâøàÿñÿ ñ áîëüøîé ñêîðîñòüþ ÁÌÏ ðåçêî çàòîðìîçèëà, è íàõîäèâøèéñÿ íà áðîíå áîåö êóáàðåì ñêàòèëñÿ âíèç, óïàâ íà ïðîåçæóþ ÷àñòü.
Ïî âñåé âèäèìîñòè, â äàííîì ñëó÷àå óäàëîñü èçáåæàòü ñåðüåçíûõ óâå÷èé. Îäíàêî ïî îïûòó ðàçëè÷íûõ âîéí è âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ èçâåñòíî, ÷òî ÷àñòî âîâëå÷åííûå â íèõ âîéñêà íåñóò ïîòåðè íå òîëüêî îò îãíÿ ïðîòèâíèêà, íî è èç-çà íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, âûçâàííûõ íåñîáëþäåíèåì ýëåìåíòàðíûõ ìåð áåçîïàñíîñòè.
ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚ et deux poignets deux !!!
Abu hadjar lead the charge on the top of a Turkish ACV-15 APC ! ðŸ™ˆðŸ˜‚
October 15, 2019
Àëåêñåé Áðóñèëîâ
Ìàòåðèàë ðàçìåù¸í ïðàâîîáëàäàòåëåì â îòêðûòîì äîñòóïå
- Â íîâîñòè óïîìèíàþòñÿ