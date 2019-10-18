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18.10.2019
Российская газета

"Адскую молотилку" установили на "ураганный" ЗИЛ-135ЛМ

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Источник изображения: Министерство обороны Республики Молдова.

На недавних учениях молдавской армии была продемонстрирована очень необычная и, по всей видимости, существующая пока в единственном экземпляре боевая машина.

Речь идет о колесной самоходной артиллерийской установке, созданной на шасси ЗИЛ-135ЛМ. На этот четырехосный вездеход смонтировали знаменитую "адскую молотилку" - 57-мм зенитную пушку С-60. В результате получился, наверное, самый тяжелый на данный момент гантрак в мире весом более 15 000 кг.

Судя по видео и фотографиям, этот автомобиль ранее являлся транспортно-заряжающей машиной 9Т452 220-мм реактивной системы залпового огня 9К57 "Ураган".

После распада Советского Союза Молдавии досталось имущество одного из полков, вооруженных такими РСЗО и ТЗМ. Часть из них была продана за рубеж, оставшиеся машины в настоящее время практически не эксплуатируются. Однако полностью от них отказывать не стали, решив использовать в качестве колесных САУ. Не исключено, что в будущем появятся еще несколько подобных машин.

Сейчас в парке бронетехники молдавской армии имеются лишь легкие образцы - МТ-ЛБ, БТР-80, вооруженные 23-мм орудиями БТР-60, а также доставшиеся от дислоцировавшегося в Кишиневе полка советских воздушно-десантных войск БМД-1П, БТР-Д и 120-мм САУ "Нона".

Имеются выполненные на базе БРДМ-2 самоходные противотанковые комплексы 9П148. Также американцы передали более 80 бронеавтомобилей Humvee, на которые установили 12,7-мм пулеметы ДШКМ.



Алексей Моисеев

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Страны
Молдавия
США
Продукция
HMMWV
БМД-1
БРДМ-2
БТР-60
БТР-80
МТ-ЛБ
Ураган РСЗО
Проекты
Военные учения
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