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18.10.2019
Lenta.ru

Американская "Валькирия" побомбит "русским способом"

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@StrikeWriter / Twitter

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) XQ-58A Valkyrie (со снятыми крыльями) вместе с выдвижной рельсовой пусковой установкой допускает размещение в стандартизированную многооборотную тару (контейнер). Видео соответствующего макета опубликовал в Twitter сотрудник американской компании Northrop Grumman Джеймс Дрю.

На представленном ролике, как отмечает The Drive, внутри контейнера можно заметить огнетушитель. Американское издание пишет, что транспортировка XQ-58A Valkyrie в стандартном контейнере, вмещающем выдвижную пусковую установку, освобождает военных от необходимости использования взлетно-посадочных полос для запуска дрона и облегчает его доставку в практически любой район планеты. Также применение универсальной многооборотной тары усложнят определение потенциальным противником ее содержимого.

В октябре в ходе третьего испытательного полета демонстратор XQ-58A Valkyrie получил повреждения.

В апреле 2010 года Россия представила экспортный комплекс ракетного оружия Club-K, размещаемый в стандартном морском контейнере, который, согласно Reuters, делает возможным уничтожение обычным торговым судном авианосца.

Над XQ-58A Valkyrie американская компания Kratos Unmanned Aerial Systems и Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) работали последние 2,5 года. Дальность полета дозвукового малозаметного беспилотника оценивается в три тысячи километров. Дрон способен переносить радиолокатор или две небольшие авиабомбы. В числе преимуществ XQ-58A Valkyrie называются возможность запуска без использования взлетно-посадочной полосы, работа в команде с истребителями пятого поколения F-22 Raptor или F-35 Lightning II, а также невысокая стоимость.

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Страны
Россия
США
Продукция
29Б6 Контейнер
Club-K
F-22
F-35
Компании
Kratos Defense
Northrop Grumman
Проекты
Авианосец
БПЛА
Калибр КР
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