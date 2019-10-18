Войти
18.10.2019
ИноСМИ

Civil (Грузия): Грузия в лондонских резолюциях ПА НАТО

183
0
0
Грузинские пограничники патрулируют границу с Южной Осетией в районе села Хурвалети
Грузинские пограничники патрулируют границу с Южной Осетией в районе села Хурвалети.
Источник изображения: © AP Photo, Shakh Aivazov

В сообщении Civil приводится информация о резолюциях, принятых по Грузии на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Президент ассамблеи Мэдлин Мун заявила, что Россия "осуществляет незаконный раздел Грузии", поэтому ее визит в Тбилиси около месяца назад был знаком приверженности евроатлантическим стремлениям Грузии.

На осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне 14 октября были приняты шесть резолюций, в которых, наряду с другими вопросами, содержится призыв к лидерам альянса, чтобы они подтвердили политику открытых дверей НАТО в отношении Грузии.

Одна из резолюций, которая подтверждает приверженность основополагающим принципам и ценностям НАТО, осуждает "агрессию" Российской Федерации "против Украины и Грузии". Она также призывает правительства и парламенты стран - членов НАТО выбрать более активный подход к содействию и защите демократических ценностей в евроатлантическом содружестве и за его пределами.

В частности, документ призывает их, в очередной раз подтвердить приверженность политике открытых дверей НАТО, чтобы распространить зону стабильности и демократические стандарты в Европе, а также поддержать евроатлантическую интеграцию Боснии и Герцеговины, Грузии и Украины, и повысить их устойчивость к вмешательству извне.

Еще одна резолюция, которая была представлена политическим комитетом, призывает правительства и парламенты стран-членов НАТО, "продолжить поддержку восточных партнеров, а именно - Украины и Грузии - против вмешательства со стороны России, а также усилить поддержку в отношении процесса их реформ, особенно для тех стран, которые стремятся в евроатлантические структуры (в настоящее время, Босния и Герцеговина, Грузия и Украина)".

Официальные заявления

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Мэдлин Мун, которая недавно посетила Грузию, на вчерашнем пленарном заседании осудила "незаконную оккупацию" Грузии и Украины. "Это не просто слова. Мы однозначно выражаем им поддержку и солидарность", - сказала Мун. По ее словам, ее визит в Тбилиси около месяца назад был знаком приверженности евроатлантическим стремлениям Грузии. По заявлению Мун, целью визита было также ознакомление с обстановкой на месте, как справляется Грузия с "прямой российской агрессией". "Всего две недели назад я посетила административную границу с Россией, которая в настоящее время проходит вокруг Южной Осетии… Россия желает делать эту линию границей, и осуществляет незаконный раздел Грузии. В результате Россия периодически передвигает границу. Она не обращает никакого внимания на жизнь людей, чьи семьи и имущество разделяются", - заявила Мун.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выступил с речью на вчерашнем заседании. В ответ на вопрос словенской делегации: "когда Грузия станет полноправным членом НАТО?", Йенс Столтенберг заявил, что "даже без полноценного членства в НАТО нас с Грузией связывает очень сильное сотрудничество".

"Грузия станет членом НАТО, но мы не устанавливали сроков этого процесса. С точки зрения совместимости со стандартами НАТО, мы поддерживаем модернизацию Грузии, усилия с точки зрения укрепления институтов обороны и безопасности. Это именно те вопросы, над которыми вы работаем вместе с Грузией", - заявил он.

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО состоялась в Лондоне 11 - 14 октября, в которой приняли участие депутаты парламентов 29 стран-членов НАТО, а также из стран-партнеров, включая Грузию. Ассамблея представляет собой парламентское измерение НАТО, которое связывает друг с другом граждан стран НАТО и евроатлантического пространства.

Права на данный материал принадлежат ИноСМИ
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
БиГ
Грузия
Россия
Словения
Украина
Южная Осетия
Проекты
NATO
Похожие новости
06.11.2013
Разведчик – это образ жизни
23.05.2012
НАТО не дало гарантий России
29.12.2010
Безопасность Европы: итоги 2010 года
27.04.2009
Исключительно в мирных целях
11.08.2008
Как Грузия готовилась к войне и кто ей помогал
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.10 03:57
  • 12
Сухопутные войска РФ оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
  • 18.10 01:40
  • 5
Стальные владыки морей: самые могущественные корабли ХХ века
  • 18.10 01:08
  • 1
Су-30 разбился в Венесуэле
  • 18.10 01:03
  • 1
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
  • 18.10 00:59
  • 6
Пик поставок вооружений в рамках гособоронзаказа пройден, заявил Путин
  • 18.10 00:10
  • 1
Путин ждет от предприятий ОПК выпуска качественной гражданской продукции
  • 17.10 21:55
  • 20
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 17.10 18:28
  • 9
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 17.10 17:33
  • 2
"Горящие как спички" высадились в Риге
  • 17.10 17:18
  • 8
Импортные компрессоры "Газпрома" отключили через спутник
  • 17.10 16:33
  • 1
В ВВС Индии поставили сроки в рамках программы истребителя 5 поколения
  • 17.10 15:43
  • 6
Российская армия учится беречь свою военную технику
  • 17.10 15:24
  • 5
Япония успешно испытала сверхманевренный спутник
  • 17.10 15:24
  • 2
Назад в будущее: новый боевой робот США напоминает танки 1930-х годов
  • 17.10 15:18
  • 1
Связисты ЦВО к профессиональному юбилею получили подарок