Civil (Грузия): Грузия в лондонских резолюциях ПА НАТО

В сообщении Civil приводится информация о резолюциях, принятых по Грузии на осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Президент ассамблеи Мэдлин Мун заявила, что Россия "осуществляет незаконный раздел Грузии", поэтому ее визит в Тбилиси около месяца назад был знаком приверженности евроатлантическим стремлениям Грузии.

На осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне 14 октября были приняты шесть резолюций, в которых, наряду с другими вопросами, содержится призыв к лидерам альянса, чтобы они подтвердили политику открытых дверей НАТО в отношении Грузии.

Одна из резолюций, которая подтверждает приверженность основополагающим принципам и ценностям НАТО, осуждает "агрессию" Российской Федерации "против Украины и Грузии". Она также призывает правительства и парламенты стран - членов НАТО выбрать более активный подход к содействию и защите демократических ценностей в евроатлантическом содружестве и за его пределами.

В частности, документ призывает их, в очередной раз подтвердить приверженность политике открытых дверей НАТО, чтобы распространить зону стабильности и демократические стандарты в Европе, а также поддержать евроатлантическую интеграцию Боснии и Герцеговины, Грузии и Украины, и повысить их устойчивость к вмешательству извне.

Еще одна резолюция, которая была представлена политическим комитетом, призывает правительства и парламенты стран-членов НАТО, "продолжить поддержку восточных партнеров, а именно - Украины и Грузии - против вмешательства со стороны России, а также усилить поддержку в отношении процесса их реформ, особенно для тех стран, которые стремятся в евроатлантические структуры (в настоящее время, Босния и Герцеговина, Грузия и Украина)".

Официальные заявления

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Мэдлин Мун, которая недавно посетила Грузию, на вчерашнем пленарном заседании осудила "незаконную оккупацию" Грузии и Украины. "Это не просто слова. Мы однозначно выражаем им поддержку и солидарность", - сказала Мун. По ее словам, ее визит в Тбилиси около месяца назад был знаком приверженности евроатлантическим стремлениям Грузии. По заявлению Мун, целью визита было также ознакомление с обстановкой на месте, как справляется Грузия с "прямой российской агрессией". "Всего две недели назад я посетила административную границу с Россией, которая в настоящее время проходит вокруг Южной Осетии… Россия желает делать эту линию границей, и осуществляет незаконный раздел Грузии. В результате Россия периодически передвигает границу. Она не обращает никакого внимания на жизнь людей, чьи семьи и имущество разделяются", - заявила Мун.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выступил с речью на вчерашнем заседании. В ответ на вопрос словенской делегации: "когда Грузия станет полноправным членом НАТО?", Йенс Столтенберг заявил, что "даже без полноценного членства в НАТО нас с Грузией связывает очень сильное сотрудничество".

"Грузия станет членом НАТО, но мы не устанавливали сроков этого процесса. С точки зрения совместимости со стандартами НАТО, мы поддерживаем модернизацию Грузии, усилия с точки зрения укрепления институтов обороны и безопасности. Это именно те вопросы, над которыми вы работаем вместе с Грузией", - заявил он.

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи НАТО состоялась в Лондоне 11 - 14 октября, в которой приняли участие депутаты парламентов 29 стран-членов НАТО, а также из стран-партнеров, включая Грузию. Ассамблея представляет собой парламентское измерение НАТО, которое связывает друг с другом граждан стран НАТО и евроатлантического пространства.