Войти
18.10.2019
Военное обозрение

Сербская армия получит на вооружение ЗРПК "Панцирь-С"

188
0
0

Вооруженные силы Сербии в ближайшее время получат на вооружение российские противовоздушные комплексы ближней зоны действия. Речь идет о зенитных ракетно-пушечных комплексах (ЗРПК) "Панцирь-С". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в Белграде.

Источник изображения: topwar.ru

Сербская армия в ближайшее время получит на вооружение ЗРПК "Панцирь-С". По данным источника, комплексы ПВО ближнего действия будут поставлены в рамках ранее заключенного контракта. При этом он не уточнил количество и сроки поставок комплексов.

Поставка будет осуществлена в рамках соответствующего контракта

- заявил собеседник агенства.

Поставку сербской армии зенитных комплексов российского производства подтвердил и посол Сербии в России Мирослав Лазански. По его словам, Министерство обороны Сербии ожидает поступления комплексов ПВО в ближайшие месяцы. Не вдаваясь в детали контракта, Лазански сообщил, что речь идет не только о ЗРПК "Панцирь-С", но и о других типах зенитных комплексов.

Особенно в области противовоздушного ракетного оборудования. Ожидается поставка различных типов систем ПВО в ближайшие несколько месяцев, об этом заблаговременно поступит официальное заявление

- приводит его слова РИА Новости.

Кроме этого, сербский посол рассказал, что Сербия ожидает начала поставок российских вертолетов Ми-35 уже в этом году.

У нас тесное сотрудничество с Российской Федерацией по вопросам покупки крупной военной техники. Бывало также, что РФ в качестве дотаций предоставляла Сербии определенную военную технику. Мы ожидаем, что поставка двух из четырех вертолетов Ми-35 произойдет до конца года. Что касается вертолетов Ми-17, поставка ожидается в начале следующего года. Мы договорились о покупке четырех вертолетов Ми-35 и трех вертолетов Ми-17

- заявил Лазански

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ми-17
Ми-35
Похожие новости
20.05.2019
Оборонное партнерство и экспорт. Какое оружие показали Россия и Белоруссия на MILEX 2019
26.03.2019
Багдад вооружают всем миром
21.09.2017
Полчища для битья
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
09.01.2017
Год оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.10 03:57
  • 12
Сухопутные войска РФ оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
  • 18.10 01:40
  • 5
Стальные владыки морей: самые могущественные корабли ХХ века
  • 18.10 01:08
  • 1
Су-30 разбился в Венесуэле
  • 18.10 01:03
  • 1
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
  • 18.10 00:59
  • 6
Пик поставок вооружений в рамках гособоронзаказа пройден, заявил Путин
  • 18.10 00:10
  • 1
Путин ждет от предприятий ОПК выпуска качественной гражданской продукции
  • 17.10 21:55
  • 20
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 17.10 18:28
  • 9
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 17.10 17:33
  • 2
"Горящие как спички" высадились в Риге
  • 17.10 17:18
  • 8
Импортные компрессоры "Газпрома" отключили через спутник
  • 17.10 16:33
  • 1
В ВВС Индии поставили сроки в рамках программы истребителя 5 поколения
  • 17.10 15:43
  • 6
Российская армия учится беречь свою военную технику
  • 17.10 15:24
  • 5
Япония успешно испытала сверхманевренный спутник
  • 17.10 15:24
  • 2
Назад в будущее: новый боевой робот США напоминает танки 1930-х годов
  • 17.10 15:18
  • 1
Связисты ЦВО к профессиональному юбилею получили подарок