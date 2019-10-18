Сербская армия получит на вооружение ЗРПК "Панцирь-С"

Вооруженные силы Сербии в ближайшее время получат на вооружение российские противовоздушные комплексы ближней зоны действия. Речь идет о зенитных ракетно-пушечных комплексах (ЗРПК) "Панцирь-С". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в Белграде.

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Сербская армия в ближайшее время получит на вооружение ЗРПК "Панцирь-С". По данным источника, комплексы ПВО ближнего действия будут поставлены в рамках ранее заключенного контракта. При этом он не уточнил количество и сроки поставок комплексов.

Поставка будет осуществлена в рамках соответствующего контракта

- заявил собеседник агенства.

Поставку сербской армии зенитных комплексов российского производства подтвердил и посол Сербии в России Мирослав Лазански. По его словам, Министерство обороны Сербии ожидает поступления комплексов ПВО в ближайшие месяцы. Не вдаваясь в детали контракта, Лазански сообщил, что речь идет не только о ЗРПК "Панцирь-С", но и о других типах зенитных комплексов.

Особенно в области противовоздушного ракетного оборудования. Ожидается поставка различных типов систем ПВО в ближайшие несколько месяцев, об этом заблаговременно поступит официальное заявление

- приводит его слова РИА Новости.

Кроме этого, сербский посол рассказал, что Сербия ожидает начала поставок российских вертолетов Ми-35 уже в этом году.

У нас тесное сотрудничество с Российской Федерацией по вопросам покупки крупной военной техники. Бывало также, что РФ в качестве дотаций предоставляла Сербии определенную военную технику. Мы ожидаем, что поставка двух из четырех вертолетов Ми-35 произойдет до конца года. Что касается вертолетов Ми-17, поставка ожидается в начале следующего года. Мы договорились о покупке четырех вертолетов Ми-35 и трех вертолетов Ми-17

- заявил Лазански