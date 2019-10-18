Войти
18.10.2019
ЦАМТО

Белград ожидает начала поставок российских вертолетов Ми-35 в этом году

164
0
0

ЦАМТО, 17 октября. Белград ожидает начала поставок российских вертолетов Ми-35 уже в этом году, заявил в интервью "РИА Новости" посол Сербии в РФ Мирослав Лазански.

Ранее сербский министр обороны Александр Вулин сообщил, что Белград ожидает семь вертолетов Ми-35 и Ми-17 по контракту из России в конце этого или в начале следующего года, напоминает агентство.

"У нас тесное сотрудничество с Российской Федерацией по вопросам покупки военной техники. Бывало также, что РФ в качестве дотаций предоставляла Сербии определенную военную технику. Мы ожидаем, что поставка двух из четырех вертолетов Ми-35 произойдет до конца года. Что касается вертолетов Ми-17, то их поставка ожидается в начале следующего года. Мы договорились о покупке четырех вертолетов Ми-35 и трех вертолетов Ми-17", – цитирует "РИА Новости" М.Лазански.

Он добавил, что ранее Белград уже закупил два вертолета Ми-17 и до этого располагал еще одним Ми-17. "Таким образом, у нас в целом будет шесть вертолетов Ми-17", – отметил посол.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Продукция
Ми-17
Ми-35
Похожие новости
30.07.2019
Сербия ожидает еще семь военных вертолетов из России
04.04.2018
Россия и Сербия провели переговоры о поставке вооружения
21.09.2017
Полчища для битья
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
14.06.2017
Россия представила в Регистр ООН отчет по поставкам ВиВТ за 2016 год
03.05.2017
«Вертолеты России» подвели финансовые итоги работы за 2016 год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.10 03:57
  • 12
Сухопутные войска РФ оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
  • 18.10 01:40
  • 5
Стальные владыки морей: самые могущественные корабли ХХ века
  • 18.10 01:08
  • 1
Су-30 разбился в Венесуэле
  • 18.10 01:03
  • 1
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
  • 18.10 00:59
  • 6
Пик поставок вооружений в рамках гособоронзаказа пройден, заявил Путин
  • 18.10 00:10
  • 1
Путин ждет от предприятий ОПК выпуска качественной гражданской продукции
  • 17.10 21:55
  • 20
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 17.10 18:28
  • 9
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 17.10 17:33
  • 2
"Горящие как спички" высадились в Риге
  • 17.10 17:18
  • 8
Импортные компрессоры "Газпрома" отключили через спутник
  • 17.10 16:33
  • 1
В ВВС Индии поставили сроки в рамках программы истребителя 5 поколения
  • 17.10 15:43
  • 6
Российская армия учится беречь свою военную технику
  • 17.10 15:24
  • 5
Япония успешно испытала сверхманевренный спутник
  • 17.10 15:24
  • 2
Назад в будущее: новый боевой робот США напоминает танки 1930-х годов
  • 17.10 15:18
  • 1
Связисты ЦВО к профессиональному юбилею получили подарок