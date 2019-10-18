Белград ожидает начала поставок российских вертолетов Ми-35 в этом году

ЦАМТО, 17 октября. Белград ожидает начала поставок российских вертолетов Ми-35 уже в этом году, заявил в интервью "РИА Новости" посол Сербии в РФ Мирослав Лазански.

Ранее сербский министр обороны Александр Вулин сообщил, что Белград ожидает семь вертолетов Ми-35 и Ми-17 по контракту из России в конце этого или в начале следующего года, напоминает агентство.

"У нас тесное сотрудничество с Российской Федерацией по вопросам покупки военной техники. Бывало также, что РФ в качестве дотаций предоставляла Сербии определенную военную технику. Мы ожидаем, что поставка двух из четырех вертолетов Ми-35 произойдет до конца года. Что касается вертолетов Ми-17, то их поставка ожидается в начале следующего года. Мы договорились о покупке четырех вертолетов Ми-35 и трех вертолетов Ми-17", – цитирует "РИА Новости" М.Лазански.

Он добавил, что ранее Белград уже закупил два вертолета Ми-17 и до этого располагал еще одним Ми-17. "Таким образом, у нас в целом будет шесть вертолетов Ми-17", – отметил посол.