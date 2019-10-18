В Польше обвинили Россию в подготовке к неядерному вооруженному конфликту

Россия в последнее время демонстрирует возросшую мощь своих вооруженных сил, а проведенные ей военные учения говорят о подготовке к полномасштабному вооруженному конфликту. К такому выводу пришли аналитики из Польского правительственного аналитического центра, пишет RT.

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Как сообщает издание, аналитики из Польского института международных отношений (PISM) при правительстве республики провели исследование и подготовили отчёт о прошедших в 2019 году военных учений российской армии. Согласно данному отчету, мощь вооруженных сил России значительно возросла, а это может говорить только об одном - Россия "готовится к полномасштабному вооруженному конфликту без использования ядерного оружия".

Cам факт ежегодного проведения подобных крупномасштабных манёвров говорит о продолжающемся реформировании российских вооружённых сил. Учения свидетельствуют о том, что Россия проверяет готовность своих войск к полномасштабному вооружённому конфликту без применения ядерного оружия, что и было одной из целей реформы

- говорится в документе.

Польские специалисты заявляют, что российские вооруженные силы доказали способность действовать сразу на два фронта, проведя учения "Центр-2019" и "Щит Союза" совместно с Белоруссией.

Проведённые в этом году учения продемонстрировали, что российские сухопутные войска значительно увеличили потенциал, способны к мобилизации и оснащены достаточным объёмом вооружения для переброски сил в любую точку страны. (...) российские вооружённые силы способны одновременно вести военные операции различных типов по крайней мере в двух стратегических направлениях

- говорится в отчете.

Согласно выводам аналитиков, Россия будет и в дальнейшем наращивать боевой неядерный потенциал, представляя для НАТО и их союзников и партнеров "значительную угрозу". При этом указывается, что главным гарантом европейской безопасности на фоне "российской агрессии" могут являться только Соединенные Штаты.