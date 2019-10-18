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18.10.2019
ЦАМТО

Филиппины определились с выбором нового истребителя?

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ЦАМТО, 17 октября. МНО Филиппин направило правительству страны официальное "письмо с запросом" (Letter of Request – LoR) в рамках проекта по приобретению многоцелевых истребителей для ВВС страны.

Как сообщает блог MaxDefense Philippines со ссылкой на источник в филиппинском оборонном ведомстве, поставщик самолетов, который пока не называется, уже определен, а "письмо с запросом" необходимо для его утверждения правительством и начала переговоров.

Со стороны ЦАМТО напомним, что в других странах, например в Индии, "письмо с запросом" (LoR) предшествует выпуску "запроса о предложениях" перед началом проведения тендера. Вполне возможно, что филиппинской блог ошибается.

Тем не менее, источник сообщает, что после утверждения запроса LoR правительством, в проекте останется реализовать всего два этапа: это одобрение сделки президентом Родриго Дутерте и выделение финансирования бюджетным департаментом.

По мнению MaxDefense Philippines, в "письме с запросом" речь идет о закупке многоцелевого истребителя F-16 компании Lockheed Martin. Хотя резонно указывается, что уведомления со стороны Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) американскому Конгрессу еще не последовало.

Как ранее сообщал ЦАМТО, в декабре 2018 года Россия официально предложила Филиппинам пакет ВиВТ с предоставлением кредитной линии стоимостью около 2 млрд. долл. на приобретение этих вооружений. В частности, Маниле была предложена поставка двух ДЭПЛ проекта 636, эскадрилья истребителей Су-30СМЭ или Су-35, батарея ЗРПК "Панцирь-С1" или ЗРК "Бук-М2".

Тогда же шведская компания Saab и американская Lockheed Martin активизировали свои усилия по продвижению ВВС Филиппин истребителей JAS-39C/D "Грипен" и F-16C/D Block.70/72 "Вайпер", соответственно.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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Кредитование
Страны
Индия
Россия
США
Филиппины
Швеция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-16
Gripen NG
Бук-М2
Су-30
Су-35
Компании
Lockheed-Martin
SAAB
Проекты
636.3
877 Палтус
Бук ЗРК
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