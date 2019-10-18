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18.10.2019
Военное обозрение

Русскоговорящих солдат-срочников армии Эстонии заставят учить эстонский язык

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В вооруженных силах Эстонии вводится обязательное изучение эстонского языка для русскоговорящих солдат-срочников. Об этом сообщил глава пресс-службы Министерства обороны страны майор Арво Йыесалу.

Источник изображения: topwar.ru

Русскоговорящих солдат-срочников, не владеющих государственным языком, в обязательном порядке заставят изучать эстонский. Как пояснили в эстонском военном ведомстве, это делается для "помощи в интеграции в эстонское общество и укреплении позиций русскоговорящих военнослужащих в армии". Занятия будут проводиться два раза в неделю в свободное от службы время.

Обязательные курсы направлены и на то, чтобы солдаты лучше понимали военное дело, а также интегрировались в общество. Часть солдат сталкивается с проблемами, так как их подготовка, в том числе обучение автовождению, ведется на эстонском

- заявил глава пресс-службы майор Арво Йыесалу.

Необходимо отметить, что курсы эстонского языка для русскоговорящих военнослужащих в Силах самообороны Эстонии (эстонская армия) существуют уже 3 года и до настоящего времени они были абсолютно добровольными. Теперь же, по новой инициативе, в этом году через обязательное изучение эстонского языка должны пройти 310 военнослужащих по контракту и примерно 3,5 тысячи солдат-срочников.

Ранее сообщалось, что в эстонской армии остро стоит проблема с русскоговорящими военнослужащими, которые не желают изучать эстонский язык. Так, например, в феврале этого года заявлялось, что в Вируском пехотном батальоне, где большая часть военнослужащих является русскоговорящими, солдаты отказывались разговаривать на эстонском языке даже с офицерами.

Когда звучит гимн Эстонии, они громко поют российский. Они отказываются разговаривать на эстонском языке как с сослуживцами, так и с офицерами. Также они терроризируют эстонских парней, которые там в меньшинстве

- заявил в Парламенте лидер Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме.

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Эстония
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