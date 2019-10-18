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18.10.2019
Военное обозрение

Индия раздаёт Ми-35 как подарки

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ВВС Афганистана во вторник получили в дар от Индии два ударных вертолета Ми-35. Данная передача техники была осуществлена в рамках достигнутых ранее договоренностей.

Источник изображения: https://twitter.com/FawadAman2

В 2016 году Кабул обратился к Индии с просьбой отремонтировать и предоставить новые запчасти для 11 вертолетов Ми-35 и 7 единиц транспортной авиации. В том же году Нью-Дели поставил 4 вертолета Ми-25, а в мае 2019 года были переданы афганским ВВС 2 машины.

Два ударных вертолета Ми-35 подарены Индией афганским силам

- написал 15 октября в своем твиттере представитель военного ведомства страны Фавад Аман.

Индийские власти передали машины афганским ВВС в ходе соответствующей церемонии, организованной в аэропорту Кабула.

В соответствии со сведениями, сообщаемыми IISS, всего в ВВС Индии числится 19 единиц Mi-25/Mi-35 Hind. Все вертолеты сведены в две эскадрильи. По всей видимости, было принято решение о замене парка ударных машин на американские AH-64E Apache. Контракт на поставку 22 единиц был подписан в 2015 году, первый вертолет прибыл в мае 2019 году. Завершение отгрузки ожидается до марта 2020 года.

Вполне возможно, что на этом фоне и было принято решение о фактическом снятии с вооружения Ми-25/35 путем их передачи Кабулу.

Источник изображения: https://twitter.com/FawadAman2

Источник изображения: https://twitter.com/FawadAman2

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Индия
США
Продукция
AH-64
Ми-35
Проекты
2020-й год
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