Российский боевой робот "Маркер" впервые показан публике

Первый публичный показ экспериментального боевого робота "Маркер" прошел на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов.

Робот был продемонстрирован в рамках выездного заседания рабочей группы научно-технического совета Военно-промышленной комиссии России. В ходе презентации были показаны возможности "Маркера" автоматически прокладывать маршрут и автономно передвигаться в различных условиях, передает РИА "Новости".

При движении "Маркера" его функциональные системы автоматически корректируют маршрут с учетом выявленных препятствий, что дает возможность своевременно корректировать движение без вмешательства оператора.

Как рассказали в компании-разработчике робота НПО "Андроидная техника", "Маркер" предназначен для полномасштабной отработки технологий и базовых элементов перспективной наземной робототехники.

Напомним, в июле гендиректор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Андрей Григорьев рассказал об испытаниях двух экспериментальных образцов новейшего боевого робота "Маркер".

Дмитрий Зубарев