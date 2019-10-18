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18.10.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Польше оценили рост военного потенциала России

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие во время тактических учений береговых ракетных войск Балтийского флота с использованием противокорабельного ракетного комплекса "Бастион".
Источник изображения: РИА Новости/Игорь Зарембо

Аналитики Польского института международных отношений при правительстве констатировали существенный рост военного потенциала России.

В подготовленном польскими аналитиками отчете о российских военных учениях 2019 года "Центр-2019" и "Щит Союза" говорится, что российские власти готовы к переброске военных в любую точку страны, а армия оснащена необходимым для этого объемом вооружений, пишет RT.

Польские эксперты уверены, что Россия способна вести военные операции как минимум в двух стратегических направлениях. Более того, по их мнению, наша страна якобы готовится к полномасштабному вооруженному конфликту без использования ядерного оружия.

"Таким образом, наращивание Россией неядерного военного потенциала будет представлять для членов НАТО и их партнеров все большую угрозу и должно быть учтено при разработке оборонной стратегии альянса", – говорится в докладе.

По мнению политолога Александра Асафова, подобные доклады служат для получения из бюджета денег на предотвращение несуществующей угрозы.

"Эта история каждый день поражает нас новыми подробностями о выдуманных военных планах. Но по существу это не выдерживает никакой критики и оторвано от реальности. Похоже на научную фантастику", – подчеркнул Асафов.

В свою очередь военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что Россия "совершенствует национальную безопасность". Он назвал это естественным процессом для любого государства.

"Однако западные ангажированные СМИ и эксперты переворачивают информацию о нашей готовности и выдают ее за агрессию, чтобы обосновать для своего налогоплательщика необходимость увеличения бюджета на военные расходы, проведение учений, развертывание ракетных систем", – отметил он.

Кошкин напомнил также, что Польша даже планировала построить на свои деньги базу для американских военных. "Для обоснования таких колоссальных затрат во внутренней повестке просто необходимо говорить об агрессии России", – отметил он с иронией.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что учения носят оборонительный характер. Так, в маневрах "Центр-2019" под условным противником подразумеваются государства, способствующие распространению терроризма.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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