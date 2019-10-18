Военных атташе из Азии и Сербии допустили на бронетанковый завод в Чите

В Чите военные атташе ряда иностранных государств посетили 103-й бронетанковый ремонтный завод.

Как сообщили в Минобороны РФ, зарубежным коллегам продемонстрировали боевые возможности отдельных модифицированных образцов бронетанковой техники во время динамических испытаний.

"Представители иностранных армий из Шри-Ланки, Сербии, Вьетнама, Сирии, Киргизии, Таджикистана, Анголы, Мьянмы, Узбекистана были ознакомлены с порядком работы завода, выпускаемой предприятием продукцией военного назначения, а также особенностями технологии проведения ремонта вооружения и военной техники", - пояснили в военном ведомстве.

Российские специалисты проинформировали зарубежных коллег о порядке организации поставок продукции военного назначения иностранным государствам в рамках военно-технического сотрудничества. На специализированном полигоне иностранным гостям продемонстрировали боевые возможности отдельных модифицированных образцов бронетанковой техники в ходе динамических испытаний.

"Стоит отметить, что на бронетанковом ремонтном заводе увеличились темпы развития производства в два раза и с каждым годом прибавляется число стран, заинтересованных в приобретении военной техники", - заявили в министерстве.