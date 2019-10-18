Патрульный ледокол "Иван Папанин" спустят на воду 25 октября
Головной патрульный ледокол проекта 23550 "Иван Папанин" планируют спустить на воду 25 октября, сообщил, гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков. Он добавил, что контрактный срок передачи корабля флоту – 2023 год.
Как сообщает Mil.Press FlotProm, формировать корпус первого серийного патрульного ледокола "Николай Зубова, начнут после спуска на воду "Ивана Папанина". Срок сдачи корабля – 2024-й. Сначала его планировали заложить в 2018 году со сдачей через два года, позднее закладку сдвинули на 2020-й.
По информации двух информированных отраслевых источников издания, заказчик сейчас рассматривает возможность продолжения серии и закладки новых кораблей – возможно, по модифицированному проекту. Помимо ВМФ России, проектом интересуются и другие силовики.
"Ивана Папанина" заложили на "Адмиралтейских верфях" в апреле 2017 года. Его передача флоту планировалась на 2019 год.
"Иван Папанин" – многоцелевой патрульный корабль II ранга (патрульный ледокол) и первый представитель проекта 23550, разработанного в ЦКМБ "Алмаз". Корабли этого типа совместят в себе боевые, поисково-спасательные и научно-исследовательские функции. Среди их задач – охрана и мониторинг арктических вод, конвоирование и буксировка судов-нарушителей, сопровождение и поддержка судов обеспечения, а также участие в спасательных операциях (в том числе снятие попавших на мель судов), перевозка спецгрузов. Ледоколы типа "Иван Папанин" также смогут тушить пожары.
Полное водоизмещение патрульщика – около 6800 тонн, длина – 114 метров, ширина – 18 метров, осадка – 6 метров. Энергоустановка мощностью около 15 мВт позволит развивать скорость до 18 узлов. Пропульсивный комплекс включает две полноповоротные винторулевые колонки мощностью около 6000 кВт каждая и подруливающее устройство тоннельного типа мощностью около 500 кВт. Автономность – около двух месяцев, дальность плавания – до 6000 миль. Основной экипаж – 49 человек, дополнительный – 47.
Корабль способен преодолевать лед толщиной до 1,5 метра и ходом – до 1 метра (регистровый класс Arc6). Вооружение включает автоматическую артустановку АК-176МА. Кроме того, на борту базируются вертолет и беспилотные летательные аппараты, а также два скоростных боевых катера "Раптор". Палубное оборудование – буксирное устройство с тяговым усилием не менее 80 тс и два грузовых электрогидравлических крана грузоподъемностью около 28 тонн каждый.
Отмечалось, что корабли построят полностью из российских комплектующих.
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