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18.10.2019
Военно-промышленный курьер

Патрульный ледокол "Иван Папанин" спустят на воду 25 октября

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Источник изображения: vpk-news.ru

Головной патрульный ледокол проекта 23550 "Иван Папанин" планируют спустить на воду 25 октября, сообщил, гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков. Он добавил, что контрактный срок передачи корабля флоту – 2023 год.

Как сообщает Mil.Press FlotProm, формировать корпус первого серийного патрульного ледокола "Николай Зубова, начнут после спуска на воду "Ивана Папанина". Срок сдачи корабля – 2024-й. Сначала его планировали заложить в 2018 году со сдачей через два года, позднее закладку сдвинули на 2020-й.

По информации двух информированных отраслевых источников издания, заказчик сейчас рассматривает возможность продолжения серии и закладки новых кораблей – возможно, по модифицированному проекту. Помимо ВМФ России, проектом интересуются и другие силовики.

"Ивана Папанина" заложили на "Адмиралтейских верфях" в апреле 2017 года. Его передача флоту планировалась на 2019 год.

"Иван Папанин" – многоцелевой патрульный корабль II ранга (патрульный ледокол) и первый представитель проекта 23550, разработанного в ЦКМБ "Алмаз". Корабли этого типа совместят в себе боевые, поисково-спасательные и научно-исследовательские функции. Среди их задач – охрана и мониторинг арктических вод, конвоирование и буксировка судов-нарушителей, сопровождение и поддержка судов обеспечения, а также участие в спасательных операциях (в том числе снятие попавших на мель судов), перевозка спецгрузов. Ледоколы типа "Иван Папанин" также смогут тушить пожары.

Полное водоизмещение патрульщика – около 6800 тонн, длина – 114 метров, ширина – 18 метров, осадка – 6 метров. Энергоустановка мощностью около 15 мВт позволит развивать скорость до 18 узлов. Пропульсивный комплекс включает две полноповоротные винторулевые колонки мощностью около 6000 кВт каждая и подруливающее устройство тоннельного типа мощностью около 500 кВт. Автономность – около двух месяцев, дальность плавания – до 6000 миль. Основной экипаж – 49 человек, дополнительный – 47.

Корабль способен преодолевать лед толщиной до 1,5 метра и ходом – до 1 метра (регистровый класс Arc6). Вооружение включает автоматическую артустановку АК-176МА. Кроме того, на борту базируются вертолет и беспилотные летательные аппараты, а также два скоростных боевых катера "Раптор". Палубное оборудование – буксирное устройство с тяговым усилием не менее 80 тс и два грузовых электрогидравлических крана грузоподъемностью около 28 тонн каждый.

Отмечалось, что корабли построят полностью из российских комплектующих.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-176
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
03160 Раптор
2020-й год
23550
Арктика
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