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18.10.2019
Российская газета

Видео: БРДМ-2М обстрелял Т-62МВ

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Военные атташе из одиннадцати стран побывали в Забайкалье и познакомились с новейшими образцами бронированной разведывательно-дозорной машины. Ее производит 103 бронетанковый ремонтный завод.

Представителям армий Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Вьетнама, Лаоса, Мьянмы, Шри-Ланки, Сирии, Судана, Сербии и Монголии продемонстрировали действие машины на одном из полигонов. Этот вид разведывательно-дозорной машины в основном используют в пограничных войсках. Как сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края, у бронированной разведывательно-дозорной машины практически нет аналогов в мире. На показанных образцах вырезаны боковые двери, установлены новые двигатель и шасси. А запаса топлива бронемашине хватит на трое-четверо суток.

Бронированные автомобили произвели впечатление на военных атташе. Например, представитель Мьянмы отметил, что им как раз не хватает таких мощных и маневренных автомобилей.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Киргизия
Лаос
Монголия
Мьянма
Сербия
Сирия
Судан
Таджикистан
Узбекистан
Шри-Ланка
Продукция
БРДМ-2
Т-62
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