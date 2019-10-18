Видео: БРДМ-2М обстрелял Т-62МВ

Военные атташе из одиннадцати стран побывали в Забайкалье и познакомились с новейшими образцами бронированной разведывательно-дозорной машины. Ее производит 103 бронетанковый ремонтный завод.

Представителям армий Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Вьетнама, Лаоса, Мьянмы, Шри-Ланки, Сирии, Судана, Сербии и Монголии продемонстрировали действие машины на одном из полигонов. Этот вид разведывательно-дозорной машины в основном используют в пограничных войсках. Как сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края, у бронированной разведывательно-дозорной машины практически нет аналогов в мире. На показанных образцах вырезаны боковые двери, установлены новые двигатель и шасси. А запаса топлива бронемашине хватит на трое-четверо суток.

Бронированные автомобили произвели впечатление на военных атташе. Например, представитель Мьянмы отметил, что им как раз не хватает таких мощных и маневренных автомобилей.

Светлана Цыганкова