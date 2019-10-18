"Премьер" бросит вызов "Часовому": А-100 оспорит превосходство ВВС США

Россия не только активно обновляет свой парк боевых самолетов, но и вкладывается в создание современных самолетов поддержки. В частности, в системы дальнего радиолокационного обнаружения, жизненно важные для современных ВВС, пишет Military Watch Magazine.

Российские самолеты ДРЛО А-50, эксплуатируемые с 1989 года, надежны, но малочисленны. Модернизированные американские E-3 Sentry ("Часовой") превосходят их как по количеству, так и по возможностям. В 2011 году ВВС РФ получили первый модернизированный А-50У со значительно более мощной РЛС. Этот самолет ДРЛО иногда называют "промежуточным", так как уже в начале 2020-х годов на вооружение должен поступить новейший А-100 "Премьер", первый полет которого состоялся в этом году.

Внедрение современных электронных компонентов позволило уменьшить и облегчить системы обнаружения, а значит новые самолеты ДРЛО смогут не только отслеживать больше целей, но и дольше оставаться в воздухе. Продолжительность полета А-50У составляет более девяти часов. По данным издания, обновленная РЛС может обнаруживать пуски ракет на дальностях более 1000 км, что на 200 км больше, чем у А-50. Дальность обнаружения истребителей возросла на треть (у А-50 она составляла около 300 километров). Также возросло количество отслеживаемых целей и управляемых истребителей.

А-50У также способен обнаруживать малозаметные наземные объекты. Система сбрасывания ложных тепловых целей, а также средства активного и пассивного радиопротиводействия значительно повысили живучесть самолета. Кроме того, самолет сделали более комфортным, оборудовав на борту комнату отдыха и кухню.

И все же считается, что американские E-3 сохраняют превосходство. Судя по всему, новые российские А-100 смогут бросить вызов американским "Часовым". Подробных сведений о возможностях "Премьера" почти нет, но известно, что антенный комплекс новинки будет построена базе антенны с активной фазированной решеткой. Заявленная дальность сопровождения целей - до 650 км. Комплекс установят на Ил-76МД-90А, что повысит продолжительность полета (за счет повышения топливной эффективности) и снизит нагрузку на экипаж (за счет новой авионики).

По мнению автора статьи, в настоящий момент не совсем понятно, насколько самолеты ДРЛО эффективны против новейших самолетов пятого поколения, таких как F-35. И все же серийное производство А-100 может вынудить США ускорить создание самолетов дальнего радиолокационного обнаружения нового поколения, считает он.

Илья Максимов