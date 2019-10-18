"Швабе" экспортирует дифракционную оптику в четыре страны Европы

Москва. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Российским и зарубежным заказчикам с начала года передано около 1 тыс. единиц дифракционной оптики, сообщила пресс-служба холдинга "Швабе".

"За неполный год совокупный объем поставок дифракционных решеток Государственного института прикладной оптики (ГИПО) холдинга "Швабе" составил 938 единиц", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" четверг.

По данным холдинга, половина поставок приходится на экспорт в Германию, Норвегию, Ирландию и Белоруссию.

Дифракционные решетки производства ГИПО используют в научных целях. В частности, им находят применение в составе гиперспектральных камер - для исследований в области экологии, лесоводства, геологии и сельского хозяйства. С помощью российской оптики учёные выявляют зараженные и подверженные заболеваниям деревья, производят оценку качества воздуха.

"С января по август зарубежные заказчики получили 437 решеток - это превышает аналогичные показатели за весь 2018-й. Больше всего изделий экспортировали в Германию - 200 единиц. В Норвегию отправили 134 решетки, в Ирландию - 100", - сообщает холдинг.

Белоруссия получила "небольшую партию", сказано в пресс-релизе.

На внутреннем рынке самыми активными заказчиками оказались предприятия Сергиева Посада, Санкт-Петербурга и Москвы - в эти города ушло 260, 116 и 70 единиц дифракционной оптики соответственно. В Екатеринбург было поставлено 48 решеток, оставшиеся получили организации в Томске и Казани, информирует пресс-служба.

Гендиректор ГИПО Виллен Балоев отмечает, что в конце прошлого года на предприятии поставили себе цель - не просто сохранить уровень продаж дифракционной оптики на внутреннем и внешнем рынках, но поднять его ещё выше.

"Мы с этой задачей справляемся. Сохранять такую динамику нам помогает, в первую очередь, качество продукции, обеспечивающее высокую степень лояльности наших заказчиков", - сказал Балоев, которого цитирует пресс-служба.