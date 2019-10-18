Войти
18.10.2019
Интерфакс-АВН

Российские военные проверили боеспособность системы ПВО в Крыму

213
0
0
Российская ЗРК С-400 "Триумф"
Российская ЗРК С-400 "Триумф" в крымской Феодосии, январь 2017 года.
Источник изображения: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Учение сил противовоздушной обороны прошло в Крыму с участием самолётов и вертолётов морской авиации Черноморского флота (ЧФ), сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"В Крыму прошло учение, в ходе которого экипажи самолётов и вертолётов морской авиации Черноморского флота (ЧФ) "атаковали" объекты, прикрываемые расчётами комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь", - сказал Рулев.

Экипажи самолётов Су-24, Су-30 и вертолетов Ми-8 и Ка-27 из состава подразделений морской авиации ЧФ выступили в качестве контрольных целей для расчётов дежурных сил и средств ПВО.

В ходе проверки авиация действовала с разных направлений и выполняла задачу как на предельных скоростях на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что усложняло задачу силам и средствам ПВО.

В свою очередь боевые расчеты ПВО обнаружили и провели электронные пуски по контрольным целям.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ка-27
Ми-8
С-400 Триумф
Су-24
Су-30
Проекты
ЧФ
Похожие новости
15.03.2019
Крымский бастион: как изменилась военная инфраструктура полуострова
22.06.2018
Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года
20.12.2017
Ни разу не промазали
21.03.2017
Крепость Крым
30.12.2015
В войска ЮВО за последние три года поступило более 4400 образцов современного вооружения и военной техники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.10 03:57
  • 12
Сухопутные войска РФ оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
  • 18.10 01:40
  • 5
Стальные владыки морей: самые могущественные корабли ХХ века
  • 18.10 01:08
  • 1
Су-30 разбился в Венесуэле
  • 18.10 01:03
  • 1
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
  • 18.10 00:59
  • 6
Пик поставок вооружений в рамках гособоронзаказа пройден, заявил Путин
  • 18.10 00:10
  • 1
Путин ждет от предприятий ОПК выпуска качественной гражданской продукции
  • 17.10 21:55
  • 20
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 17.10 18:28
  • 9
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 17.10 17:33
  • 2
"Горящие как спички" высадились в Риге
  • 17.10 17:18
  • 8
Импортные компрессоры "Газпрома" отключили через спутник
  • 17.10 16:33
  • 1
В ВВС Индии поставили сроки в рамках программы истребителя 5 поколения
  • 17.10 15:43
  • 6
Российская армия учится беречь свою военную технику
  • 17.10 15:24
  • 5
Япония успешно испытала сверхманевренный спутник
  • 17.10 15:24
  • 2
Назад в будущее: новый боевой робот США напоминает танки 1930-х годов
  • 17.10 15:18
  • 1
Связисты ЦВО к профессиональному юбилею получили подарок