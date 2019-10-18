Российские военные проверили боеспособность системы ПВО в Крыму

Российская ЗРК С-400 "Триумф" в крымской Феодосии, январь 2017 года.

Москва. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Учение сил противовоздушной обороны прошло в Крыму с участием самолётов и вертолётов морской авиации Черноморского флота (ЧФ), сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"В Крыму прошло учение, в ходе которого экипажи самолётов и вертолётов морской авиации Черноморского флота (ЧФ) "атаковали" объекты, прикрываемые расчётами комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь", - сказал Рулев.

Экипажи самолётов Су-24, Су-30 и вертолетов Ми-8 и Ка-27 из состава подразделений морской авиации ЧФ выступили в качестве контрольных целей для расчётов дежурных сил и средств ПВО.

В ходе проверки авиация действовала с разных направлений и выполняла задачу как на предельных скоростях на максимальном удалении от зон обнаружения радиолокационных станций, так и на сверхмалых высотах, используя для прикрытия рельеф местности, что усложняло задачу силам и средствам ПВО.

В свою очередь боевые расчеты ПВО обнаружили и провели электронные пуски по контрольным целям.