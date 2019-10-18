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18.10.2019
WarSpot

Первая турецкая система ПВО

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Источник изображения: warspot.ru

Через два года турецкая армия может получить на вооружение отечественную систему ПВО. Вчера, 16 октября, портал defensenews.com сообщил о том, что компании Aselsan и Roketsan объявили о завершении испытаний системы Hisar-A и готовности к её серийному производству.

Планы запустить HISAR-A в серию уже подтвердили в администрации президента Турции, а также военном ведомстве. Первые отечественные системы ПВО должны поступить в турецкую армию уже в 2021 году.

Пусковая установка HISAR-A на бронированном гусеничном шасси FNSS ACV-30

Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Система HISAR-A состоит из двух гусеничных машин, одна из которых несёт четыре ракеты и радиолокационное оборудование, вторая – спаренную 35-мм пушку. HISAR-A предназначена для защиты войск на марше и способна сбивать вражескую авиацию и ракеты на расстоянии до 16 км и высоте до 5 км.

Кроме того, Aselsan и Roketsan завершают работы по системе ПВО средней дальности HISAR-O. HISAR-O устанавливается на шасси 6?6 грузовика повышенной проходимости Mercedes-Benz 2733 и оснащена шестью ракетами и телескопической антенной. Ракеты HISAR-O могут поражать воздушные цели на расстоянии до 40 км и высоте до 15 км. Принятие системы на вооружение запланировано на 2022 год.

Система ПВО HISAR-O на выставке IDEF-2015

Источник изображения: military-informant.com

Ракеты HISAR-O и HISAR-A построены на одной платформе и используют идентичные боевую часть, системы наведения и управления. Отличия кроются в ракетном двигателе, который больше и мощнее у ракет HISAR-O.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
Aselsan
Daimler AG
Nurol
Roketsan
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