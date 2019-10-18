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18.10.2019
ЦАМТО

Индия намерена нарастить экспорт ВиВТ в Бангладеш

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Вертолет HAL Dhruv
Первый полученный Национальными силами обороны Мальдив в порядке помощи от Индии вертолет HAL Dhruv. Вертолет был передан в 2010 году из состава береговой охраны Индии и сохранил ее бортовой номер CG852. Снимок апреля 2010 года.
Источник изображения: Национальные силы обороны Мальдив

ЦАМТО, 17 октября. Индия и Бангладеш достигли договоренности о расширении сотрудничества в военной сфере, в том числе ускорении закупок продукции оборонного назначения индийского производства.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, в совместном заявлении от 5 октября премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина и премьер-министр Индии Нарендра Моди обязались "ускорить работу по открытию Бангладеш кредитной линии в размере 500 млн. долл., договоренность о которой была достигнута в апреле 2019 года".

Главы правительств также подписали меморандум о взаимопонимании по установке в Бангладеш радиолокационной системы наблюдения за прибрежными районами в рамках укрепления сотрудничества в сфере обеспечения безопасности на море.

Дополнительная информация о сроках установки системы и типах РЛС не публикуется (в настоящее время в Бангладеш система наблюдения за прибрежными районами отсутствует). Согласно сообщениям в индийских СМИ, вдоль побережья Бангладеш длиной 580 км будет установлено не менее 20 РЛС.

Индия пытается увеличить экспорт ПВН в Бангладеш, конкурируя с Китаем. На предыдущей встрече в апреле 2017 года Ш.Хасина и Н.Моди достигли договоренности о расширении ВТС с использованием выделенной Нью-Дели кредитной линии на сумму 500 млн. долл. Ранее Индия в основном экспортировала в Бангладеш боеприпасы и стрелковое оружие производства Ordnance Factory Board. Тем не менее, крупная кредитная линия, вероятно, предполагает покупку патрульных кораблей, либо усовершенствованных легких вертолетов ALH "Дхрув".

Китай исторически является основным поставщиком ВиВТ для Вооруженных сил Бангладеш. В качестве примера можно привести покупку Бангладеш в 2017 году двух подводных лодок класса "Тип-035G" ("Минг") из состава ВМС НОАК. Китай также оказывает Бангладеш помощь в строительстве базы подводных лодок в Кокс-Базар, что вызывает обеспокоенность Индии из-за роста влияния Пекина в Бенгальском заливе.

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Бангладеш
Индия
Китай
Продукция
Dhruv
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