Украина показала вариант комплекса радиотехнической разведки "Кольчуга"

Частная компания "Специальное конструкторское бюро "Таргет"" на выставке "Оружие и безопасность – 2019" продемонстрировала автоматизированную станцию радиотехнической разведки "Кольчуга" РДФ 360.

Источник изображения: компания "Таргет"

Сообщается, что этот комплекс – новейший, хотя в его разработке активно участвовали создатели старой "Кольчуги", которая производилась донецким заводом "Топаз". После начала войны на Донбассе производство перенесли на запорожскую "Искру". Однако и там возникли проблемы.

В итоге за исполнение взялась частная фирма "Таргет", которой пришлось, как сообщил генеральный директор компании Виталий Яковлев, по сути, восстанавливать "Кольчугу" с нуля, создавая совершенно новый комплекс с поправкой на современные условия.

Станция радикально изменила конфигурацию. Если предыдущая версия "Кольчуги" размещалась на восьми машинах, то теперь всё находится на единой платформе. Значительно улучшены, по утверждениям разработчика, многие характеристики, включая дальность, чувствительность и возможность распознавания целей. Также, если верить заявленному, новейшие технологии позволяют различать объекты на расстоянии до 700 км.

Тем не менее, будущее разработки туманно. У "Таргета" нет полноценной производственной базы, а финансирование, по признанию самого Яковлева, крайне скудно.