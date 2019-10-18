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18.10.2019
Военное обозрение

Украинским генералам разонравились французские вертолёты

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Компания Airbus столкнулась с очередными трудностями при выполнении контракта на поставку Украине 55 вертолетов моделей H225 и H125. Как сообщает бюллетень "Intelligence online", украинским генералам не нравится состояние и техническое оснащение поставляемой техники.

Источник изображения: topwar.ru

В 2018 году Украина в лице министра МВД Авакова подписала мега-контракт с компанией Airbus на поставку вертолетов моделей H225 и H125. Как тогда восторженно заявляли украинские СМИ, таким образом Украина избавляется от советского наследства и становится менее зависима от "российского агрессора". Условиями контракта предусматривалась поставка 55 вертолетов производства компании Airbus Helicopters (легких Н125 и Н145 и тяжелых Н225). При этом уточнялось, что две модели поставляемых вертолетов - Н125 и Н145 - будут из числа новых машин, а вертолеты Н225 будут поставляться из парка выведенных из эксплуатации, которые пройдут необходимый ремонт до летной годности.

Названный ранее на Украине контракт "прорывом" на европейский рынок, в настоящее время столкнулся с определенными трудностями. МВД Украины, которое и заключало контракт, начало выражать свое недовольство состоянием и техническим оснащением поставляемых вертолетов. Как пишет издание, "украинские генералы предлагают пересмотреть условия контракта". По их мнению необходимо поставить за ту же цену меньшее количество вертолетов, но с более современным оснащением.

Украинские генералы не переваривают износ вертолетов. Они хотят получит вместо многочисленных старых вертолетов Н225 больше более современных и лучше оснащенных Н145. Но Airbus на данный момент продолжает настаивать на изначальных условиях контракта. Визиты делегаций в Париж и Киев пока не приводят к какому-либо компромиссу

- пишет издание.

Компания Airbus не спешит идти на встречу Украине, так как подписанный контракт позволяет избавиться от избыточных Н225, которые зависли из-за банкротства авиакомпании CHC Helicopters. Как ранее сообщалось, в лице Украины французы нашли покупателя для большей части нелетающего парка вертолетов Н225.

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Страны
Россия
Украина
Франция
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Проекты
H225
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