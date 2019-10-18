Гарантом соглашения между курдами и Дамаском выступает Россия

Президент США Дональд Трамп не возражал против соглашения, заключённого между преимущественно курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС) и правительством в Дамаске для защиты северо-восточных территорий Сирии от вторжения Турции.

Об этом заявил командующий СДС Мазлум Кобани, передаёт агентство Reuters.

По словам Кобани, ранее между ним и президентом США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который состоялся по инициативе Белого дома. Президенту сообщили, что гарантом соглашения между СДС и Дамаском выступает Россия.

Договорённость проложит путь к политическому решению, которое будет выработано позже с сирийским правительством, и оно может гарантировать курдские права в Сирии, отметил Кобани.

Между тем он назвал "неверными" предположения о передачи занимаемых ранее формированиями СДС территорий под контроль сирийских правительственных войск. Хотя в соглашении содержится призыв к войскам Башара Асада развернуть свои подразделения в районах и опорных пунктах СДС вдоль границы с Турцией, это не означает передачу контроля над территориями Дамаску, заявил курдский военачальник.

Нынешним приоритетом СДС после разгрома террористической группировки ДАИШ (запрещено в РФ) Кобани назвал противодействие вторжению Турции. "Наша главная цель - защита нашего народа и наших территорий от Турции", - подчеркнул он.