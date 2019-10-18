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18.10.2019
Военно-промышленный курьер

Российские "Цирконы" не оставляют ни единого шанса американскому флоту

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Источник изображения: vpk-news.ru

США, находясь за океаном, считают, что американские ВМС смогут их защитить от вражеского вторжения. В связи с этим основные усилия Вашингтон на развитие своего Военно-морского флота и авиацию.

Впрочем, несмотря на значительное превосходство ВМС США могут быть потоплены всего за несколько минут, в случае если Россия воспользуется новейшими гиперзвуковыми ракетами. Речь идёт об изделии3М22, которое способно достигать скорости до 11 000 км\час. Эта ракета более известна под названием "Циркон".

"В США неспроста боятся российских гиперзвуковых ракет "Циркон". На сегодняшний день вызывает массу вопросов перехват даже обычных сверхзвуковых целей, однако, движущаяся со скоростью в 10-11 тыс. км\ч гиперзвуковая ракета "Циркон", это совсем иная реальность как для существующих, так и для перспективных систем ПВО/ПРО США. В случае необходимости, весь американский флот может быть уничтожен всего лишь в течение 6 минут", - отмечают военные эксперты.

К такому же выводу пришли и в США, пишет Free News. Так издание "The Military Watch", специализирующееся на военной тематике, отмечает, что российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" станут серьёзной проблемой для американского флота. При этом, несмотря на то, что Россия не имеет преимущества в кораблях, новейшие российские фрегаты, АПЛ и МРК, оснащенных "Цирконами", при значительно меньшей стоимости, способны топить авианосные ударные группировки.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
ГЗЛА
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