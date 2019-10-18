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18.10.2019
Военно-промышленный курьер

Законцовки крыла позволят сэкономить до 10 млн рублей в год – "Суперджеты" Сухого

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Источник изображения: vpk-news.ru

Первые два самолёта Sukhoi Superjet 100 с саблевидной (горизонтальной) законцовкой крыла, которая позволяет снизить расход топлива, прошли испытательные полеты в Жуковском.

Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гражданские самолёты Сухого" (ГСС).

"Один из самолётов имел на передних кромках крыла и оперения имитаторы ледяных наростов специальной формы", - рассказали в ГСС.

По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, установка законцовок улучшит взлётно-посадочные характеристики самолёта. "Более того, повысится топливная эффективность воздушного судна: авиакомпании - эксплуатанты SSJ-100 смогут снизить свои расходы на авиакеросин не менее чем на 4%", - отметил Мантуров.

В пресс-службе компании также указали, что в соответствии с программой испытаний было выполнено более 140 полётов "Суперджетов". Лётная программа состояла из проверки взлётно-посадочных характеристик, устойчивости и управляемости, систем автоматического управления, внешнего светооборудования, вертикальной навигации. Были выполнены полёты на прочность, большие скорости, критические углы атаки, а также полёты по категориям I, II, III (взлёт-посадка) и режимах по определению расходов топлива на различных этапах.

"Конфигурация законцовок в виде сабли, установленная на Sukhoi Superjet 100, стала результатом комплекса расчётных исследований, конструкторских и экспериментальных работ, проведённых разработчиком самолёта - компанией "Гражданские самолёты Сухого" при участии Центрального аэрогидродинамического института им. профессора Н. Жуковского (ЦАГИ). Форма законцовок была определена с применением инновационных методов компьютерного 3D-моделирования. Благодаря такой методике оптимальную форму законцовки крыла можно рассчитать на компьютере перед изготовлением натурного образца", - пояснили в пресс-службе.

"Производителем комплектов является входящее в дивизион транспортной авиации ОАК Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО). Изготавливаются из современных композитных материалов отечественного производства. Сертифицированы как в России, так и за рубежом", - пояснили в ГСС.

По словам генерального директора компании "Гражданские самолеты Сухого" Равиля Хакимова, внедрение законцовок крыла обеспечит экономию авиакомпаниям до 10 млн рублей в год на один SSJ-100.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ВАСО
ГСС
ОАК
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Мантуров Денис
Проекты
ИТ
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