Ядерный "Рысак": как создали предшественника системы "Периметр"

Сорок один год назад в Тверской области близ города Бологое на защиту рубежей СССР заступил ракетный полк с новыми МБР высокой защищенности РС-16Б (по кодификации НАТО SS-17 Spanker ("Рысак").

Совещание на сталинской даче

Вряд ли этот комплекс появился бы на свет, если бы 28 августа 1969 года в Крыму на бывшей даче Сталина в условиях строжайшей секретности не состоялось заседание Совета Обороны СССР.

В этой живописной горной резиденции, расположенной над Ялтой, собрались первые лица государства во главе Леонидом Брежневым и ведущие советские ученые.

Семь часов без перерыва они обсуждали единственный вопрос: в каком направлении следует развиваться боевому ракетостроению страны.

Тема эта в то время была столь острой, что по определению одного из создателей РС-16Б, академика Владимира Федоровича Уткина, среди конструкторов шла "гражданская война" ("Ракетный щит империи", Владимир Губарев).

Собственно на заседании Совобороны и разыгралось одно из судьбносных "сражений".

Один лагерь здесь представлял главный конструктор Владимир Челомей. К тому моменту его детище, малогабаритная МБР УР-100, уже три года находилась на вооружении.

Главный конструктор считал, что в ядерном арсенале страны должно быть очень много дешевых и простых в эксплуатации ракет шахтного базирования. Даже если Америка ударит первой, она не сможет вывести из строя огромное число шахтных пусковых установок, и тогда СССР даст достойный ответ.

При этом он был сторонником газодинамической схемы, то есть "горячего" пуска ракет, и скептически относился к идее разделяющихся головных частей.

Полным антиподом консерватора Челомея был Михаил Кузьмич Янгель, главный конструктор КБ "Южное". Он предлагал революционные для той поры решения.

Как пишет Лев Андреев в книге "Крымский Совет Обороны, или творческое завещание Главного конструктора" свои "принципы построения боевых ракетных комплексов" он впервые изложил на заседании.

Во-первых, это минометный, "холодный" старт МБР. Ракету из шахты выталкивал пороховой аккумулятор давления, и двигатель включался уже в воздухе. Что позволяло сэкономить топливо МБР и снимало проблему воздействия газовой струи на ракету и пусковую установку.

Во-вторых, применение разделяющихся головных частей для более эффективного удара по врагу.

В-третьих, высокая защищенность шахт "не только от ударной волны, но и от нейтронов проникающей радиации, светового и теплового излучений".

В-четвертых, возможность перехода комплекса в автономный режим.

В-пятых, повышение гарантийных сроков нахождения ракеты на боевом дежурстве.

Реализовать эти принципы в той или мере конструктор намеревался в двух проектах, которые тут же представил. Это жидкостная крупногабаритная ракета Р-36М (будущая "Сатана") и жидкостная малогабаритная РС-16А. Несмотря на авторитетность Владимира Челомея и его влиятельную поддержку, Совет Обороны СССР одобрил концепцию Михаила Янгеля.

Впрочем, и Владимиру Николаевичу позволили параллельно работать в своем направлении. Брежнев посчитал, что конкуренция в этой сфере лишь пойдет на пользу обороноспособности страны.

С технологиями "Сатаны"

Официально к работе КБ "Южное" приступило в 1970 году. Однако в 1971-м главный конструктор Михаил Янгель, который давно тяжело болел, скончался.

И тогда КБ возглавил его ученик и соратник Владимир Уткин. На разработку РС-16А потребовалось пять лет. Сложность проекта, помимо множества технических новшеств, заключалось еще и в том, что ракету требовалось поместить в прежнюю шахтную пусковую установку.

Как это часто бывает, жесткие ограничения по габаритам подтолкнули конструкторов к инновационным решениям.

Так, для РС-16А разработали головной обтекатель со складывающимся наконечником из двух полуоболочек. Он позволял убрать "лишнюю", торчащую часть ракеты. Но при запуске под действием пружинных приводов полусферы складывались в конус.

Ракета была двухступенчатой. Любопытно, что маршевый двигатель она позаимствовала у своей "старшей сестры" - крупногабаритной Р-36М.

Разумеется, в проекте реализовали минометную схему старта.

МБР была оснащена автономной системой управления на базе центральной вычислительной машины. Ракету можно было перенацелить на другой объект на этапе предстартовой подготовки.

Также аппаратура умела автоматически замерять погрешностей приборов и с учетом этих данных вносить поправки в полетное задание.

Ракета могла нести как моноблочный боевой заряд мощностью 3,4 мегатонны, так и разделяющуюся боевую часть с четырьмя блоками индивидуального наведения по 400 килотонн.

Длинна ракеты в полетной конфигурации составляла 22,5 метра. Стартовая масса - 71,2 тонны.

Максимальная дальность стрельбы - до 10 320 километров.

Главнокомандующая ракета

Буквально через год вдогонку за принятой на вооружение РС-16А началась разработка ее модифицированной версии Р-16Б (МР УР-100 УТТХ).

Ее ТТХ выросли в 1,5-2,5 раза за счет усовершенствования системы управления и применения новых более мощных боевых блоков.

Впервые в практике советского ракетостроения МБР оснастили бортовой системой прицеливания "Меридиан". Она позволяла запустить Р-16Б даже после нанесения ядерного удара в непосредственной близости от шахты.

Как уже говорилось, первый ракетный полк с комплексом Р-16Б заступил на боевое дежурство в 1978 году в Тверской области.

А в 1980 году комплекс был принят на вооружение, однако массового распространения так и не получил. Количество пусковых установок новой МБР всех модификаций не превышало 150 единиц. Состояли они на вооружении только двух дивизий, располагавшихся под Костромой и в Тверской области.

Да и срок службы МБР по меркам РВСН оказался недолгим. В 1994 году в рамках договора СНВ-1 между Россией и США все комплексы были сняты вооружения, ракеты демонтированы и уничтожены. Ликвидировали и все пусковые установки за исключением одной. Ее сохранили в музейных целях.

Несколько экземпляров ракеты в качестве памятников продолжают существовать в Оренбурге, Калужской области, на Байконуре.

И все же нельзя сказать, что свою карьеру Р-16Б бесславно завершила в качестве экспоната. Была у нее и другая особо важна миссия.

Дело в том, что в 1974 году все тому же КБ "Южное" было поручено разработать специальную командную ракету для системы "Периметр". Советское руководство озаботилось таким вопросом как гарантированное доведение боевых приказов от Генштаба и Управления РВСН до командных пунктов и отдельных пусковых установок. А вдруг в ключевой момент средства РЭБ противника нарушат связь?

Так и возникла идея особой ракеты, оборудованной мощным радиопередатчиком. Если ее запустить в час "икс", то она подаст команду на пуск всех ракет, находящихся на боевом дежурстве.

Создать ее решили на базе Р-16Б. После доработки получила индекс 15А11.

На разработку и испытания ушло 11 лет. В 1985 году комплекс командных ракет начал охранять рубежи СССР.

По сути, он оказался "верхушкой айсберга", позволяющей составить хоть какое-то представление о засекреченной и мифологизированной системе "Периметр" ("Мертвая рука").

Официально комплекс 15А11 был снят с вооружения в 1995 году, в связи с тем же договором СНВ-1. Однако если учесть заявления руководства РВСН о том, что система "Периметр" по-прежнему действует, то кто знает, может быть, в каком-то виде продолжает жизнь и командная ракета?

Олег Корякин