Начался восьмой этап ходовых испытаний авианосца "Тип-001A" ВМС НОАК

ЦАМТО, 17 октября. Китайское издание Global Times сообщило о начавшемся 15 октября восьмом этапе ходовых испытаний первого полностью построенного в Китае авианосца "Тип-001A".

При этом издание ссылается на опубликованные в социальных сетях фотографии и объявление о военных учениях.

Выход авианосца состоялся после публикации 12 октября Администрацией обеспечения безопасности на море Китая уведомления об ограничении судоходства с 15 по 22 октября в Бохайском проливе из-за учений. Сходные уведомления публиковались и при начале предыдущих этапов испытаний авианосца.

Китайские военные эксперты рассчитывают, что начавшиеся испытания станут завершающими и вскоре будет объявлено официальное наименование авианосца. По мнению военных экспертов, вероятность того, что корабль поступит на вооружение ВМС НОАК в 2019 году, весьма высока, несмотря на более длительную фазу испытаний по сравнению с первым авианосцем "Ляонин".

По мнению пекинского эксперта Ли Цзе (Li Jie), целью нового выхода авианосца в море является окончательная проверка устранения выявленных ранее недостатков и комплексная оценка готовности корабля к передаче ВМС НОАК. Что касается более длительных испытаний "Тип-001A", по сравнению с "Ляонин" (испытания продолжались 13 месяцев), то по словам Ли Цзе, учитывая самостоятельную разработку корабля национальным ОПК, были предприняты дополнительные меры предосторожности.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство национальной обороны Китая в декабре 2015 года подтвердило, что на предприятии Dalian Shipbuilding Industry, являющемся подразделением корпорации China Shipbuilding Industry Corp (CSIC), для ВМС НОАК строится второй авианосец "Тип-001A". Спуск корабля на воду состоялся в апреле 2017 года. О начале швартовных испытаний этого авианосца было объявлено в декабре 2017 года. Первоначально предполагалось, что корабль будет передан ВМС НОАК в 2020 году, однако, по мнению экспертов, передача может состояться раннее этого срока. Первые ходовые испытания авианосца состоялись в период с 13 по 18 мая 2018 года (17 месяцев назад).

Авианосец водоизмещением около 50000 т оборудован неядерной энергетической установкой. Длина корабля – около 315 м, максимальная ширина – 75 м. Авианосец построен в конфигурации STOBAR ("короткий взлет с трамплина, посадка на аэрофинишер"). На борту, предположительно, будут размещены боевые самолеты J-15 производства Shenyang Aircraft Corporation, вертолеты Z-18, а также другие летательные аппараты, необходимые для выполнения возложенных на авианосец задач. Корабль будет оснащен ЗРК HQ-10 и ЗАК H/PJ-11.

По сообщениям китайских СМИ, в прошлом году Китай также приступил к постройке третьего авианосца на судостроительном предприятии Shanghai Jiangnan Shipyard Group в Шанхае. Предполагается, что его водоизмещение составит около 80000 т. Срок спуска на воду третьего авианосца пока неизвестен.

По данным экспертов, к 2030 году Китай планирует иметь четыре авианосные боевые группы.