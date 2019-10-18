Американских "Валькирий" XQ-58A будут запускать из морских контейнеров

Система запуска новейших американских беспилотных летательных аппаратов XQ-58A Valkyrie, вероятней всего, будет располагаться внутри стандартных морских грузовых контейнеров. Как пишет "NPlus1" со ссылкой на The Drive, компания-разработчик Kratos представила именно такую систему хранения беспилотника и его запуска.

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Американская компания Kratos разработала вариант транспортировки и размещения беспилотника вместе с системой запуска в стандартном морском контейнере. По мнению разработчиков, такая схема транспортировки позволит скрытно перемещать аппараты, а также значительно расширит возможности его применения, так как все необходимое для запуска уже размещено в контейнере.

Новая система запуска представляет собой катапульту с уже закрепленным на ней беспилотником XQ-58A без установленных крыльев, которые отдельно расположены на стенах контейнера. Перед запуском катапульта по рельсам выдвигается из контейнера, к беспилотнику присоединяются крылья и производится запуск.

Как ранее сообщалось, Valkyrie имеет в длину 9,1 метра и размах крыла 8,2 метра. Аппарат способен нести боевую нагрузку массой 272 килограмма во внутренних отсеках вооружения или на внешней подвеске и выполнять полеты на высоте до 13,7 тысячи метров.

Kratos XQ-58 Valkyrie является стелс-БПЛА (UCAV), спроектированный и изготовленный для программы ударных миссий с низкой себестоимостью (LCASD). БПЛА Valkyrie совершил свой первый успешный полет 5 марта 2019 года на испытательном полигоне Юма , штат Аризона. После завершения программы ВВС США намерены приобрести несколько единиц беспилотников XQ-58A, которые уже будут проходить испытания в качестве беспилотных ведомых для истребителей. Испытания в рамках этого проекта планируется начать в 2021 году и завершить в течение 2-3 лет.