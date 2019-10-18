Войти
18.10.2019
Военное обозрение

Американских "Валькирий" XQ-58A будут запускать из морских контейнеров

174
0
0

Система запуска новейших американских беспилотных летательных аппаратов XQ-58A Valkyrie, вероятней всего, будет располагаться внутри стандартных морских грузовых контейнеров. Как пишет "NPlus1" со ссылкой на The Drive, компания-разработчик Kratos представила именно такую систему хранения беспилотника и его запуска.

Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Kratos разработала вариант транспортировки и размещения беспилотника вместе с системой запуска в стандартном морском контейнере. По мнению разработчиков, такая схема транспортировки позволит скрытно перемещать аппараты, а также значительно расширит возможности его применения, так как все необходимое для запуска уже размещено в контейнере.

Новая система запуска представляет собой катапульту с уже закрепленным на ней беспилотником XQ-58A без установленных крыльев, которые отдельно расположены на стенах контейнера. Перед запуском катапульта по рельсам выдвигается из контейнера, к беспилотнику присоединяются крылья и производится запуск.

Как ранее сообщалось, Valkyrie имеет в длину 9,1 метра и размах крыла 8,2 метра. Аппарат способен нести боевую нагрузку массой 272 килограмма во внутренних отсеках вооружения или на внешней подвеске и выполнять полеты на высоте до 13,7 тысячи метров.

Kratos XQ-58 Valkyrie является стелс-БПЛА (UCAV), спроектированный и изготовленный для программы ударных миссий с низкой себестоимостью (LCASD). БПЛА Valkyrie совершил свой первый успешный полет 5 марта 2019 года на испытательном полигоне Юма , штат Аризона. После завершения программы ВВС США намерены приобрести несколько единиц беспилотников XQ-58A, которые уже будут проходить испытания в качестве беспилотных ведомых для истребителей. Испытания в рамках этого проекта планируется начать в 2021 году и завершить в течение 2-3 лет.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Kratos Defense
Проекты
БПЛА
Похожие новости
14.10.2019
Американский аналог дрона "Охотник" сдуло ветром
07.08.2019
"Валькирия" идёт в серию
12.03.2019
Ведомый напарник F-22 и F-35 впервые взлетел
16.05.2018
Боевой рой: в армию США призвали "гремлинов"
14.09.2017
Универсальное оружие: в США анонсировали производство дронов, переносящих ракеты
08.02.2017
Американцы переделают мишени в ударные беспилотники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.10 03:57
  • 12
Сухопутные войска РФ оснащают новейшим зенитным ракетным комплексом
  • 18.10 01:40
  • 5
Стальные владыки морей: самые могущественные корабли ХХ века
  • 18.10 01:08
  • 1
Су-30 разбился в Венесуэле
  • 18.10 01:03
  • 1
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
  • 18.10 00:59
  • 6
Пик поставок вооружений в рамках гособоронзаказа пройден, заявил Путин
  • 18.10 00:10
  • 1
Путин ждет от предприятий ОПК выпуска качественной гражданской продукции
  • 17.10 21:55
  • 20
Птица низкого полета. Почему американский конкурент Ту-160 вышел "сырым"
  • 17.10 18:28
  • 9
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
  • 17.10 17:33
  • 2
"Горящие как спички" высадились в Риге
  • 17.10 17:18
  • 8
Импортные компрессоры "Газпрома" отключили через спутник
  • 17.10 16:33
  • 1
В ВВС Индии поставили сроки в рамках программы истребителя 5 поколения
  • 17.10 15:43
  • 6
Российская армия учится беречь свою военную технику
  • 17.10 15:24
  • 5
Япония успешно испытала сверхманевренный спутник
  • 17.10 15:24
  • 2
Назад в будущее: новый боевой робот США напоминает танки 1930-х годов
  • 17.10 15:18
  • 1
Связисты ЦВО к профессиональному юбилею получили подарок