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18.10.2019
Военное обозрение

Вьетнам входит в "ракетный клуб": осуществлён запуск собственной боевой ракеты

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В случае необходимости достаточно просто приобрести на мировом рынке недостающую технику, однако ее выпуск собственными силами – совсем другое дело. Касается это и ракет, технологиями создания которых владеет лишь несколько стран, таких, как Индия, Китай, Россия, США, – "по крайней мере, на данный момент", пишет издание VietDefense.

Источник изображения: VietDefense

Как указывается, в период 2012–2015 годов группа ученых из Военно-технической академии, Академии наук и технологий, Аэрокосмической ассоциации Вьетнама и Национального спутникового центра была занята в рамках проекта VT/ TL/14-15, целью которого была разработка собственной ракеты-носителя. Это привело к пробному запуску опытного трехступенчатого образца, получившего обозначение TV-01. Он достиг высоты в 4000 метров.

Как официально заявлялось, конечной целью этой программы являлось создание средства выведения малых спутников, предназначенных для мониторинга поверхности Земли и поддержки телекоммуникаций.

Но, как и у любого проекта с участием военных, за этим, похоже, стояла и другая цель

- отмечает обозначенное издание.

11 октября местное телевидение показало кадры запуска ракеты, которая предназначена для решения боевых задач. При этом было заявлено, что она относится к модификации TV-02. Это позволяет говорить о вхождении Вьетнама в так называемый "ракетный клуб" - список стран, создающих свои собственные ракетные вооружения.

Аэрокосмические технологии – относительно новая область во Вьетнаме, и овладение ими осуществляется на основе рекомендаций различных исследовательских институтов всего мира

- поясняет VietDefense.

Источник изображения: VietDefense

Источник изображения: VietDefense

Источник изображения: VietDefense

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Индия
Китай
Россия
США
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