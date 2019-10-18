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18.10.2019
Военное обозрение

Вывод войск США из Сирии угрожает Израилю, считают оппоненты Трампа

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Хозяин Белого дома Дональд Трамп подвергся серьезным нападкам за решение вывести войска из Сирии. В частности, было заявлено, что вывод войск США из САР несёт "опасность для Израиля". С соответствующими рассуждениями выступил целый ряд политических деятелей, в частности, кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии сенатор Эми Клобушар.

Источник изображения: topwar.ru

С ее слов, этот шаг расчистил путь для Турции, позволив ей вторгнуться на территорию страны, удерживаемую курдами – союзниками США в борьбе с так называемым "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Подумайте о наших других союзниках, об Израиле, о том, что они думают сейчас — "Дональд Трамп не верен своим союзникам"

- пояснила Клобушар в ходе дебатов.

Власти Израиля решение Трампа о выводе контингента из северных районов Сирии на данный момент предпочитают не комментировать, хотя ясно, что усиление позиций Турции в Сирии не входит в интересы Израиля.

При этом пока не ясно, выводит ли Пентагон войск из Сирии полностью или же перебрасывает их на базы на юге страны. Если второе, то здесь Израиль может оказаться даже в выигрыше.

Другие кандидаты также осудили решение Трампа, хотя делались и более радикальные предложения. Например, представляющий Гавайи Тулси Габбард заявил, что американские войска должны полностью покинуть Ближний Восток. Однако в целом доминировало резко отрицательное отношение. Так, Пит Баттигиг из Индианы и бывший вице-президент Джо Байден высказали мнение, что присутствие войск является необходимым условием для предотвращения массовых убийств и защиты интересов США.

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Страны
Израиль
Россия
Сирия
США
Турция
Персоны
Трамп Дональд
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