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18.10.2019
ТАСС

NASA разрабатывает самоходный аппарат для поисков залежей льда на южном полюсе Луны

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Логотип лунной программы Artemis
Логотип лунной программы Artemis.
Источник изображения: Изображение: NASA

Аппарат планируется создать к 2022 году

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Лунный ровер, предназначенный для поисков залежей льда в районе южного полюса Луны, планирует создать к 2022 году Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Как сообщил в среду интернет-портал Space.com, самоходный аппарат, получивший предварительное наименование VIPER, будет создан на базе свернутого в апреле прошлого года проекта изучения ресурсов Луны, которые можно было бы использовать для обеспечения жизнедеятельности лунной базы и для получения кислорода и водорода как ракетного топлива.

На ровере, как ожидается, будут установлены нейтронный спектрометр, предназначенный для замера содержания водорода в поверхностных слоях, а также работающий в ближнем инфракрасном диапазоне спектрометр, предназначенный для поиска следов летучих веществ. На аппарате будет установлен бур, способный проникать на глубину до 1 м и масс-спектрометр для анализа полученных при бурении образцов.

"Этот проект исключительно важен с точки зрения поиска в районе полюса залежей веществ и вообще всех тех веществ, которые способны улетучиваться с поверхности, - пояснила в интервью Space.com сотрудник Центра космических полетов имени Маршалла планетолог Дебра Нидэм. - Этот весьма востребованный проект сейчас находится в стадии обсуждения".

Особенностью нового лунного ровера, по ее словам, будет то, что он должен вести исследования как в тот период, когда поверхность Луны освещена, так и лунной "ночью", что позволит собрать больше научной информации. Особенно интересными с точки зрения исследований будут период рассвета и сумерек на Луне, поскольку по линии терминатора - линии, разделяющей освещенную и неосвещенную поверхность Луны - отдельные участки поверхности могут быть наэлектризованы и лунная пыль будет подниматься с поверхности.

NASA весной нынешнего года объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название Artemis ("Артемида"). Она будет состоять из трех этапов: первая миссия (Artemis 1), предусматривающая непилотируемый испытательный полет космического корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, запланирована на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - должен пройти в 2022 году. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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