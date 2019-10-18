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18.10.2019
Вестник Мордовии

Снайперы учились уничтожать легкобронированную технику из винтовок "Корд-М"

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Источник изображения: Фото: function.mil.ru

Снайперы 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа в рамках сдачи итоговой проверки успешно выполнили нормативы по уничтожению легкобронированной техники условного противника из крупнокалиберных винтовок АСВК-М "Корд-М" на полигоне Кадамовский в Ростовской области. Об этом сообщают в пресс-службе ЮВО.

Военнослужащим предстояло скрытно добраться до точки боевого применения, создать основную и ложную огневые позиции, произвести маскировку использованием табельных и подручных средств и находиться в засаде, используя различные приборы наблюдения и прицеливания.

Снайперские пары в полевых условиях выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим боевую технику противника и находящуюся на дальностях до 2 тыс. м.

Особое внимание было уделено разведке целей и определению дальности до них, ведения прицельного огня из новейших снайперских винтовок СВДМ и крупнокалиберных АСВК-М "Корд-М" на максимальных дистанциях от 1200 до 2000 м с открытым и оптическим прицелом в различных условиях местности в дневное и ночное время суток.

Кроме того, подразделения выполнили задачи по преодолению зараженных участков местности с применением индивидуальных средств РХБ защиты, а также оказали медицинскую помощь условно пострадавшим военнослужащим с дальнейшей их эвакуацией.

К итоговой проверке за 2019 учебный год привлечено 100% личного состава подразделений снайперов 150-й мотострелковой дивизии ЮВО.

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